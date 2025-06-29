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"الطفل والتكنولوجيا" قاعدة معرفية للأطفال وبداية واعدة لوعي رقمي بجامعة الوادي الجديد

جامعة الطفل، ڤيتو
جامعة الطفل، ڤيتو

تواصل جامعة الوادي الجديد تقديم فعالياتها المتميزة ضمن مبادرة "جامعة الطفل"، من خلال برنامج متخصص في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يستهدف أطفال المرحلة الثامنة – المستوى الأول، وذلك تحت رعاية الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، وبإشراف الأستاذ الدكتور محمود الكيلاوي، المنسق العام لبرنامج "جامعة الطفل".
وفي هذا الإطار، صرّح  الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، بأن هذا البرنامج يأتي ضمن جهود الجامعة المستمرة لتنمية المهارات الرقمية والمعرفية لأطفال المحافظة، وإعداد جيل واعد قادر على مواكبة التحولات المتسارعة في عالم التكنولوجيا والاتصال.


وأوضح طنطاوي، أن هذه المبادرات تأتي في سياق التعاون البناء بين جامعة الوادي الجديد وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ضمن سلسلة من البرامج الهادفة إلى تأسيس قاعدة معرفية متينة للأطفال في مجالات العلوم والتقنية، وتعزيز قدرتهم على التفاعل مع المستقبل الرقمي بثقة وكفاءة.

ومن جانبه، أكد المنسق العام لبرنامج "جامعة الطفل"، أن الأطفال المشاركين في البرنامج قد تعرفوا على أساسيات التكنولوجيا، ومبادئ البرمجة المبسطة، ومهارات الاتصال الرقمي، وذلك في بيئة تعليمية تفاعلية ومحفّزة، شهدت تفاعلًا حيويًا واهتمامًا ملحوظًا من الأطفال، عكس شغفهم واستعدادهم للتعلم والانخراط في عالم التقنية.


وأشار الكيلاوي، إلى أن الأطفال أبدوا قدرات واضحة في التفكير النقدي وطرح الأسئلة الذكية، وتفاعلوا مع الأنشطة المقدمة بشكل لافت، مما يؤكد على نجاح البرنامج في غرس وعي رقمي مبكر ومتميز، يعزز من فرصهم في أن يكونوا عناصر فاعلة ومبدعة في المستقبل الرقمي.

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