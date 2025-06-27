جامعة الوادي الجديد تنضم رسميا إلى شبكة جامعات البريكس BRICS UN

أعلنت جامعة الوادي الجديد انضمامها الرسمي إلى شبكة جامعات البريكس BRICS UN، والتي تضم عددًا كبيرًا من الجامعات من عشر دول هي: البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب إفريقيا، إيران، الإمارات العربية المتحدة، إثيوبيا، إندونيسيا، ومصر، ليصبح بذلك إجمالي الدول المشاركة في الشبكة عشر دول.

وشاركت 22 جامعة مصرية في عدد من الاجتماعات والفعاليات الدولية ضمن الشبكة، كان أبرزها الاجتماع السادس لشبكة جامعات البريكس، الذي عُقد في 13 مايو 2025 تحت عنوان: "المؤتمر السنوي الموضوعي عن شبكة جامعات البريكس".

وشهد المؤتمر مشاركة فعالة من ممثلي الجامعات المصرية، حيث قدم الأستاذ الدكتور أحمد عزيز الدين أبو بكر، رئيس قسم الأراضي والمياه ومدير مكتب العلاقات الدولية بجامعة الوادي الجديد، عرضًا تقديميًّا شاملًا ممثلاُ عن الجامعات المصرية تناول فيه تحديات الزراعة الصحراوية ومشروع أراضي الجامعات المصرية، حيث تم إبراز النموذج المصري كنموذج متميز في ربط البحث العلمي باحتياجات التنمية الوطنية، خاصة في مجالات الأمن الغذائي واستصلاح الأراضي.

الاستفادة من الخبرات العالمية

وفي هذا السياق، صرح الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، يمثل انضمام جامعة الوادي الجديد إلى شبكة جامعات البريكس خطوة إستراتيجية نحو توسيع آفاق التعاون الدولي، والاستفادة من الخبرات العالمية في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي.

وتابع: هذا الانضمام يُعزز من مكانة الجامعة إقليميًا ودوليًا، ويفتح المجال أمام طلابنا وأساتذتنا للمشاركة في مشاريع بحثية مشتركة مع جامعات مرموقة، خاصة في قضايا محورية مثل الزراعة الصحراوية والتنمية المستدامة. نحن نؤمن أن للجامعة دورًا محوريًّا في خدمة المجتمع وتحقيق أهداف الدولة في الأمن الغذائي والتوسع الزراعي، وهذه المشاركة تؤكد التزامنا بهذا الدور الحيوي.

وأضاف: يعد هذا الإنجاز محطة مهمة في مسيرة الجامعة نحو التدويل وتعزيز حضورها العلمي والبحثي على الساحة الدولية، ضمن رؤية طموحة لبناء شراكات إستراتيجية تواكب تطلعات الجمهورية الجديدة.

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