بعد العودة من الحر والشمس، وصفات طبيعية للعناية بالبشرة والجسم

وصفات طبيعية للعناية بالبشرة والجسم، في أيام الصيف الحارة، تتعرض البشرة والجسم للكثير من الإجهاد بسبب أشعة الشمس المباشرة ودرجات الحرارة المرتفعة.



فبعد العودة من الخروج في الشمس، سواء كان ذلك أثناء التسوق، العمل، أو التنزه، تظهر آثار التعب على الجلد مثل الجفاف، الاحمرار، الاسمرار، وبهتان البشرة.



ولذلك، تصبح العناية الطبيعية بالبشرة والجسم ضرورة وليست رفاهية. فالمكونات الطبيعية تمتاز بقدرتها على التهدئة والترطيب والتغذية، دون الإضرار بالجلد أو تحميله مواد كيميائية ضارة.



أشارت خبيرة التجميل هبة محمد، إلى أن العناية بالبشرة والجسم بعد العودة من الحر والشمس ليست فقط رفاهية، بل ضرورة للحفاظ على صحة الجلد وجماله، وحمايته من الالتهابات او الحساسية.



أضافت خبيرة التجميل، أنه باستخدام العديد من الوصفات الطبيعية، تستطيع كل امرأة أن تهدئ بشرتها وتعيد لها الحيوية دون تكلفة أو تعب. كل ما عليكِ هو تخصيص بضع دقائق بعد يوم مشمس لتدللي نفسك وتمنحيها الراحة التي تستحقها.



في هذا التقرير، تستعرض خبيرة التجميل، وصفات طبيعية مجرّبة وفعالة تساعدك على استعادة نضارة البشرة وراحة الجسم بعد التعرض للشمس والحر، باستخدام مكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت.

أولًا: وصفات للوجه بعد التعرض للشمس

تقشير البشرة

ماسك الزبادي والعسل:

الزبادي يحتوي على حمض اللاكتيك الذي يساعد في تقشير الجلد بلطف، بينما يعمل العسل كمضاد للبكتيريا ومهدئ طبيعي.

طريقة الاستخدام:

ملعقة كبيرة من الزبادي.

ملعقة صغيرة من العسل.

اخلطي المكونات وضعي الخليط على وجهك لمدة 15 دقيقة.

اشطفيه بالماء الفاتر ثم رطبي بشرتك.

الفائدة: تهدئة الاحمرار وتفتيح الإسمرار الناتج عن الشمس، مع ترطيب عميق.

كمادات الشاي الأخضر:

الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة التي تقلل من الالتهاب وتهدئ البشرة المحترقة بالشمس.

طريقة الاستخدام:

حضّري كوبين من الشاي الأخضر واتركيهما يبردان.

استخدمي قطعة قطن أو قماش نظيفة مبللة بالشاي، وضعيها ككمادات على وجهك أو رقبتك.

اتركيها 10 دقائق وكرري يوميًا بعد العودة من الخارج.

جل الصبار الطبيعي (الألوفيرا):

الصبار من أفضل ما يمكن استخدامه بعد التعرض للشمس، فهو يبرد، يرطب، ويعالج الاحمرار والحروق الخفيفة.

طريقة الاستخدام:

خذي القليل من جل الألوفيرا الطبيعي من النبات أو اشتري جل نقي من الصيدلية.

ضعيه مباشرة على بشرتك واتركيه حتى يجف.

يُستخدم مرتين يوميًا.

ثانيًا: وصفات للجسم بعد التعرض للشمس والحر

ماسكات طبيعية للبشرة

حمام الحليب والشوفان:

الشوفان يُستخدم منذ القدم في تهدئة الجلد، والحليب يحتوي على الدهون والفيتامينات المرطبة.

طريقة التحضير:

امزجي كوبًا من الشوفان المطحون مع كوب من الحليب الدافئ.

أضيفي الخليط إلى ماء الحمام وانقعي جسمك فيه لمدة 20 دقيقة.

يُمكن تدليك الجسم بلطف بالخليط قبل الشطف.

الفائدة: تقليل التهيج والحكة، ترطيب عميق، وتوحيد لون البشرة.

مقشر السكر وزيت جوز الهند:

بعد التعرض للحر، الجلد يحتاج لتجديد خلاياه وإزالة الشوائب، والمقشرات الطبيعية هي الخيار المثالي.

طريقة التحضير:

2 ملعقة كبيرة من السكر البني أو الأبيض.

1 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

امزجيهما وافركي جسمك بلطف أثناء الاستحمام.

ركزي على المناطق الجافة أو الغامقة مثل الكوعين والركبتين.

تنبيه: يُستخدم مرتين في الأسبوع فقط.

قناع الطماطم والنشا لتفتيح الجسم:

الطماطم تحتوي على الليكوبين الذي يحارب اسمرار الجلد، والنشا له خصائص مبيضة ومهدئة.

المكونات:

ملعقة كبيرة من عصير الطماطم الطازج.

ملعقة كبيرة من النشا.

طريقة الاستخدام:

امزجي الخليط جيدًا حتى تحصلي على قوام كريمي.

ضعيه على المناطق الداكنة أو التي تعرضت للشمس، مثل الذراعين أو الرقبة.

اتركيه حتى يجف ثم اشطفيه.

ثالثًا: وصفات لترطيب الجسم بعد الشمس

زيت اللوز مع ماء الورد:

مزيج مثالي لتهدئة الجلد بعد يوم مرهق في الشمس.

الطريقة:

ملعقة صغيرة من زيت اللوز.

ملعقة صغيرة من ماء الورد.

ادهني جسمك بعد الاستحمام بهذا المزيج واتركيه دون شطف.

لوشن الخيار وماء الورد:

الخيار يعمل على تبريد الجلد وماء الورد يعيد التوازن للبشرة.

التحضير:

ابشري خيارة وصفي العصير.

أضيفي له ملعقتين من ماء الورد.

ضعيه في زجاجة بخاخ واحتفظي به في الثلاجة.

رشي منه على جسمك ووجهك كلما شعرتِ بالحرارة أو الجفاف.

نصائح مهمة بعد العودة من الشمس:

اشربي الكثير من الماء لتعويض السوائل المفقودة.

ابتعدي عن الماء الساخن عند الاستحمام، واستخدمي الماء الفاتر أو البارد لتهدئة الجلد.

ارتدي ملابس قطنية فضفاضة لعدم تهييج البشرة.

تجنبي التعرض للشمس مرة أخرى مباشرة دون استخدام واقي شمس.

احرصي على ترطيب وجهك وجسمك يوميًا خصوصًا في المساء.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.