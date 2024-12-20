5 مشروبات طبيعية للتخلص من حصوات الكلي

إن البقاء رطبًا يمكن أن يساعد في تمرير حصوات الكلى بشكل أسرع، وقد تساعد بعض المواد، بما في ذلك خل التفاح وعصير الليمون، في منع حصوات الكلى.

إن شرب الكثير من السوائل يمكن أن يساعد في تمرير حصوات الكلى ومنع تكون حصوات جديدة، ويمكن أن يساعد تدفق السوائل الإضافي في إخراج السموم وتحريك الحصوات والحصى عبر المسالك البولية، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي

1. الماء

عند تمرير حصوات الكلى، يمكن أن يساعد زيادة التناول للماء في تسريع العملية.

وتشير الأبحاث إلى أنه يجب شرب كمية كافية من الماء للحصول على حوالي 2 لتر من إخراج البول يوميًا لمنع حصوات الكلى، والجفاف هو أحد عوامل الخطر الرئيسية لحصوات الكلي.

يمكنك أيضًا الانتباه إلى لون البول، يجب أن يكون أصفر فاتحًا جدًا، البول الأصفر الداكن هو علامة على الجفاف.

2. عصير الليمون

يمكن إضافة الليمون الطازج إلى الماء، ويحتوي الليمون على السترات، وهي مادة كيميائية تمنع تكوين حصوات الكالسيوم، ويمكن للجرعات الدوائية من السترات أيضًا تفتيت الحصوات الصغيرة، مما يسمح لها بالمرور بسهولة أكبر.

وجدت الدراسات أن مكملات سيترات البوتاسيوم ساعدت في تقليل عوامل الخطر المرتبطة بحصوات الكلى لدى الأشخاص الذين أصيبوا بحصوات الكلى سابقًا، ومع ذلك، كانت هذه مرة أخرى مستويات دوائية وليست غذائية من تناول سيترات البوتاسيوم.

يحتوي الليمون على العديد من الفوائد الصحية الأخرى، على سبيل المثال، يساعد في تثبيط نمو البكتيريا ويوفر فيتامين سي.

3. عصير الريحان

الريحان مليء بالعناصر الغذائية، واعتاد الناس على استخدام عصير الريحان تقليديًا لاضطرابات الجهاز الهضمي والالتهابات.

ويحتوي الريحان على مضادات الأكسدة وخصائص مضادة للالتهابات، وأكد الباحثون أنه يساعد في دعم وظائف الكلى.

لتجربته، استخدم أوراق الريحان الطازجة أو المجففة لصنع الشاي وشرب عدة أكواب يوميًا، يمكنك أيضًا عصر الريحان الطازج في عصارة أو إضافته إلى عصير.

4. خل التفاح

يحتوي خل التفاح على حمض الأسيتيك، ومن المعروف أن حمض الأسيتيك يساعد في منع حصوات الكلى.

كما يساعد خل التفاح في تخفيف الألم الناتج عن الحصوات، ويؤدي تناول الخل في تقليل تكوين حصوات الكلى.

لتجربة هذا الطريقة، يمكن أضفت ملعقتين كبيرتين من خل التفاح إلى 6 إلى 8 أونصات من مياه الشرب.

وتجنب تناول أكثر من كوب واحد (8 أونصات) من هذا الخليط يوميًا، ويمكن أيضًا رش خل التفاح على السلطات أو إضافته إلى صلصة السلطة.

إذا تم تناوله بكميات أكبر، يمكن أن يسبب خل التفاح مشاكل مثل:

تلف مينا الأسنان

ارتجاع المريء

التهاب الحلق

5. عصير الكرفس

يستخدم الكرفس في بعض الأدوية التقليدية كعلاج لحصوات الكلى.

ووجدت الأبحاث أن مستخلص الكرفس ساعد في تكسير حصوات الكلى، ومع ذلك.

امزج ساقًا أو أكثر من سيقان الكرفس مع الماء، واشرب العصير.

ما هي أسرع طريقة لإذابة حصوات الكلى؟

يمكن تمرير حصوات الكلى الصغيرة بشكل طبيعي مع الكثير من السوائل، وقد تساعد بعض العلاجات الطبيعية في إذابتها، ويلزم العلاج للحصوات الأكبر حجمًا التي تسبب ألمًا شديدًا أو مضاعفات.

يمكن استخدام منظار داخلي لإزالتها أو استخراجها اعتمادًا على حجمها وموقعها.

كيف تخفف من آلام حصوات الكلى؟

يمكن أن يساعد شرب كمية كافية من الماء في تمرير حصوات الكلى بألم أقل، ولكن عادة ما يكون هناك بعض الألم أو الانزعاج حتى تمر، يومكن أن تساعد الأدوية مثل مضادات الالتهاب غير الستيرويدية (NSAIDs) في التعامل مع حصوات الكلى.

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