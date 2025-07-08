محافظ أسيوط يوجه بفحص المركبات المُعدة للتكهين بوحدة إطفاء بني غالب للاستفادة منها (صور)

أجرى اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، جولة تفقدية بوحدة الإطفاء بالمنطقة الصناعية ببني غالب التابعة لمركز أسيوط، لمتابعة مستوى الجاهزية الفنية للمعدات للاستجابة الفورية لأي طارئ، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بشأن رفع كفاءة البنية التحتية ودعم منظومة السلامة العامة.

رافق محافظ أسيوط خلال الجولة اللواء عبدالله أبوالنجا، مستشار المحافظ، واللواء وفيق فوزي، مدير إدارة الحماية المدنية، والمهندس عصام القرن، وكيل وزارة الإسكان، والدكتور حازم علي وكيل وزارة العمل وأحمد عبدالحكيم رئيس مركز ومدينة أسيوط، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي الصيانة والفنيين بشركة أسيوط للسيارات.

فحص المركبات المُعدة للتكهين

وخلال الجولة، تفقد محافظ أسيوط الحالة الفنية لسيارات الإطفاء والمعدات المتوفرة، ووجه بسرعة فحص المركبات المُعدة للتكهين وإحالتها إلى الجهات الفنية المختصة للنظر في إمكانية صيانتها وإعادتها للخدمة، حفاظًا على المال العام وتحقيقًا للاستفادة القصوى من الأصول الحكومية المتاحة.

تفعيل منظومة الصيانة الدورية

وأكد اللواء هشام أبوالنصر أهمية الاستغلال الأمثل للإمكانيات المتاحة، وتفعيل منظومة الصيانة الدورية لرفع كفاءة العربات والمعدات العاملة، بما يسهم في تعزيز قدرة وحدات الإطفاء على الاستجابة السريعة والفعالة للطوارئ.

واختتم محافظ أسيوط جولته مؤكدًا حرص المحافظة على تطوير بيئة العمل داخل الوحدات الخدمية، ودعم البنية الأساسية للمرافق العامة، بما يتماشى مع جهود الدولة في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي على كافة المستويات.

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