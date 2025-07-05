وكيل التعليم يتابع البرنامج العلاجي بمدارس البداري بأسيوط

أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، التزام المحافظة الكامل بدعم المنظومة التعليمية وتوفير كافة السبل اللازمة لتطوير الأداء وتحسين مستوى التحصيل الدراسي، في إطار جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، تنفيذًا لرؤية "مصر 2030" بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشدد محافظ أسيوط على أهمية المتابعة المستمرة لتطبيق السياسات التعليمية والقرارات الوزارية، والعمل على إزالة أي معوقات قد تعرقل تنفيذ الخطط المستهدفة، مشيرًا إلى أن تحسين مستوى الطلاب وتأهيلهم هو ركيزة أساسية لبناء جيل قادر على استكمال مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها الدولة.

متابعة تنفيذ البرنامج العلاجي بمدارس البداري

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية التربية والتعليم، برئاسة محمد إبراهيم وكيل الوزارة، نظمت جولة ميدانية لمتابعة تنفيذ البرنامج العلاجي بعدد من مدارس إدارة البداري التعليمية، من بينها مدرستي "النواميس الأساسية" و"الثورة الابتدائية المشتركة"، وذلك في إطار خطة الوزارة لتعويض الفاقد التعليمي خلال الإجازة الصيفية.

وتفقد وكيل الوزارة الفصول المخصصة للبرنامج العلاجي، واستمع لشرح مفصل من المعلمين حول آليات تنفيذ الخطة العلاجية وطرق رفع كفاءة الطلاب في المواد الأساسية، مشددًا على أهمية تفعيل الأساليب التفاعلية في العملية التعليمية.

وأكد محافظ أسيوط أن البرنامج العلاجي يمثل إحدى الأولويات لضمان جودة التعليم في جميع مدارس المحافظة، لاسيما في المناطق الأكثر احتياجًا، داعيًا إلى تكاتف جهود أولياء الأمور وكافة عناصر المنظومة التعليمية لإنجاح هذا البرنامج، خاصة في ظل توجيهات الوزير محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، بأهمية تعزيز الشراكة المجتمعية لتحقيق نقلة نوعية في جودة التعليم.

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