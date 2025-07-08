إزالة 24 حالة تعدٍ على أراضي زراعية وأملاك دولة بـ 6 مراكز في أسيوط

أعلن اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط عن تنفيذ إزالات لـ 24 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة بـ 6 مراكز وحي شرق ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 26 للازالات التي تتم تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة وفقًا للبرنامج الزمني المقرر بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية تنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وطبقًا لتكليفات مجلس الوزراء لمواجهة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

وأضاف محافظ أسيوط أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة قد نفذت حملات مكبرة بمراكز (منفلوط، أبوتيج، ساحل سليم، أسيوط، الفتح، القوصية) بالإضافة إلى حي شرق مدينة أسيوط وذلك بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية وممثلي جهات الولاية ومسئولي الإزالات وسط تواجد أمني وباستخدام معدات الوحدات المحلية لتلك المراكز والأحياء حيث أسفرت تلك الحملات عن تنفيذ إزالات لـ 24 حالة تعدي مباني على أراضي زراعية وأملاك دولة ومتغيرات مكانية بمساحة 3505 متر مربع، و5 قراريط و22 سهم.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط برئاسة وليد جمال رئيس المركز قد قامت بتنفيذ إزالة لـ 8حالات تعدي مباني على أملاك الإصلاح الزراعي، وقيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج برئاسة محمد حسن الديب رئيس المركز بتنفيذ إزالة لـ 3 حالات تعدي متغيرات مكانية فضلًا عن قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساحل سليم برئاسة عبد اللطيف فضالة رئيس المركز بتنفيذ إزالة لحالتي تعدي على أملاك الإصلاح الزراعي.

تنفيذ 7 حالات تعدي متغيرات مكانية

وأشار محافظ أسيوط إلى قيام الوحدة المحلية لمركز أسيوط بقيادة أحمد عبدالحكيم رئيس المركز بتنفيذ 7 حالات تعدي متغيرات مكانية، وتنفيذ إزالة لحالتي تعدي متغيرات مكانية بنطاق الوحدة المحلية لمركز الفتح برئاسة أبو العيون إبراهيم رئيس المركز، وتنفيذ إزالة لحالة تعدي فوري على الأراضي الزراعية بمركز القوصية بقيادة أسامة سحيم رئيس المركز بالإضافة إلى قيام الوحدة المحلية لحي شرق بقيادة الدكتور مصطفى إبراهيم رئيس الحي بتنفيذ إزالة لحالة متعدي فوري متغيرات.

وأكد أبو النصر على مواصلة تنفيذ حملات الازالة والتعامل بكل حسم للتصدي لأي شكل من التعديات دون تهاون أو تقاعس استردادًا لحق الدولة مضيفًا إنه جاري تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة 26 للإزالات خلال الفترة من 5 إلى 25 يوليو الجاري وذلك عقب الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية خلال الشهرين الماضيين وفقًا للخطة الزمنية المقررة بالتنسيق والتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

كان محافظ أسيوط أعلن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (114) أو (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) و(2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

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