إزالة 27 حالة تعدي واسترداد 73 فدانا بالفتح وأبو تيج في الموجة 26 بأسيوط (صور)

قال اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط إنه تم تنفيذ إزالة لـ 27 حالة واسترداد 73 فدان أملاك دولة بمركزي الفتح وأبوتيج بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ضمن المرحلة الأولى من الموجة 26 للإزالات التي تتم تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وطبقًا لتكليفات مجلس الوزراء بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

تنفيذ إزالات لـ 27 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بأسيوط قد نفذت حملات مكبرة بمركزي الفتح وأبوتيج أسفرت عن تنفيذ إزالات لـ 27 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة بمساحة 755مترا مربعا، و73 فدانا و18 قيراطا و2سهم.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح برئاسة محمود ياسين رئيس المركز بتنفيذ إزالة لـ 13 حالة تعدي منهم حالة متغيرات مكانية و10 حلات تعد على أملاك دولة اصلاح زراعي (طلبات تقنين غير جادة) واسترداد 73 فدانا و11 قيراطا وحالتين تعدي بالبناء على أراضي زراعية بمساحة 3 قراريط فضلًا عن قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج برئاسة محمد حسن عبدالكريم رئيس المركز بإزالة 14حالة تعدي منهم 8 حالات تعد متغيرات مكانية بمساحة 675 مرتا مربعا و6 حالات تعد بالمبان على أراضي زراعية بمساحة 4 قراريط.

وأشار محافظ أسيوط إلى التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية وممثلي جهات الولاية ومسئولي الإزالات وسط تواجد أمني وباستخدام معدات الوحدات المحلية للمركزين

وأوضح أبو النصر أن الموجة 26 للإزالات يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية حيث بدأت المرحلة الأولى خلال الفترة من 10 إلى 30 مايو الجاري، تعقبها المرحلة الثانية من 7 إلى 27 يونيو، وتختتم بالمرحلة الثالثة في الفترة من 5 إلى 25 يوليو 2025 وذلك بحسب البرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية مؤكدًا على عدم التهاون أو التقاعس في تنفيذ المستهدف من الموجة الحالية والتصدي لكافة التعديات بكل حسم في استرداد حق الدولة والتصدي لأي شكل من التعديات.

كان محافظ أسيوط قد أعلن عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (114) أو (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) و(2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

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