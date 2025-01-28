الثلاثاء 28 يناير 2025
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محافظات

نائب محافظ أسيوط يتفقد إنشاء المنطقة الصناعية وسوق للخضر والفاكهة بالبداري

جولة نائب محافظ أسيوط،
جولة نائب محافظ أسيوط، فيتو

 وجه اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، بمتابعة المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها على أرض المحافظة، في مختلف القطاعات سواء في البنية التحتية أو القطاع الصناعي أو الزراعي أو التجاري، من أجل تحسين جودة الحياة للمواطنين في مختلف مراكز المحافظة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وفي إطار رؤية مصر 2030، وإستراتيجية التنمية المستدامة.

تكليف نائب محافظ أسيوط للمرور على المشروعات 

 وأوضح محافظ أسيوط أنه تم تكليف الدكتور مينا عماد نائب المحافظ للمرور على المشروعات الجاري تنفيذها لدفع الأعمال وتذليل أية عقبات للانتهاء منها لتعود بالنفع على المواطنين، حيث قيام بزيارة للمنطقة الصناعية بالكوم الأحمر بمركز ومدينة البداري، يرافقه النائب مجدي سليم عضو مجلس الشيوخ وداليا تادرس مدير مكتب هيئة تنمية الصعيد بأسيوط وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة البداري، للوقوف على مستجدات الأعمال الجارية من قبل هيئة تنمية الصعيد بعد نهو أعمال الترفيق للمنطقة من كهرباء ومياه، تمهيدًا لبدء تنفيذ الأعمال في المنطقة الصناعية بالكوم الأحمر. 

 

 وشدد محافظ أسيوط على ضرورة البدء في الأعمال الفعلية بالمنطقة الصناعية لتوفير فرص عمل جديدة وتحقيق التنمية المستدامة في مركز البداري، مع التأكيد على أهمية التنسيق الكامل بين الجهات المعنية لضمان التنفيذ في المدة الزمنية المحددة.

 وأشار محافظ أسيوط إلى أنه تم المرور أيضا على مشروع إنشاء سوق عمومي للخضار والفاكهة بالظهير الصحراوي لمركز البداري، حيث تفقد سير الأعمال في السوق ووجه بتنسيق الجهود لإنهاء الأعمال في المدة المقررة للمشروع، مشيرًا إلى أن هذا السوق يعد من المشروعات المهمة التي تساهم في توفير بيئة حضارية للتجارة وتدعيم القطاع الزراعي في المنطقة، بما يعود بالنفع على المواطنين ويسهم في تحسين حياتهم الإقتصادية.

نائب محافظ أسيوط يرافق مستثمرين لأرض الوادي الأسيوطي لتعزيز التعاون

نائب محافظ أسيوط يلتقي بالكيانات الشبابية لمناقشة القضايا المجتمعية

 وأضاف محافظ أسيوط أنه تم القيام بجولة ميدانية في مركز ومدينة الفتح، لمتابعة أعمال تطوير قرية بني مر، ورفع كفاءة الطريق وتم خلال الجولة رفع مخلفات مصرف ترعة بني مر بالتنسيق مع مديرية الموارد المائية والري وتكليف رئيس مركز ومدينة الفتح باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الطرق في المنطقة، بما يساهم في تسهيل حركة المرور وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

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