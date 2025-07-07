في إطار مبادرة "مهنتك مستقبلك"، دورة تدريبية للخياطة بالوحدة المتنقلة بأبوتيج

أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، على أهمية تدريب وتأهيل الشباب من الجنسين وتعليمهم الحرف المختلفة لتأهيلهم لسوق العمل وتشجيعهم على تنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تكون مدرة للدخل لهم ولأسرهم؛ مما يساهم في خفض معدل البطالة، ويساهم في توفير فرص عمل جديدة تنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وفقًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

مبادرة “مهنتك مستقبلك”

وأوضح أبو النصر أن مديرية العمل بأسيوط بقيادة حازم علي مدير المديرية، قد قامت بتنفيذ دورة الخياطة والتفصيل بالسيارة المتنقلة بمركز أبوتيج لـ10 متدربات بالتنسيق والتعاون مع الوحدة المحلية لمركز أبوتيج، وفي إطار مبادرة "مهنتك مستقبلك" التي تنفذها وزارة العمل بقيادة محمد جبران وزير العمل، وذلك بحضور محمد حسن رئيس مركز ومدينة أبوتيج، ومتابعة من السيد نصر كمال مدير ادارة المراجعة الداخلية والحوكمة بمديرية العمل، ومحمد حسين مدير منطقة عمل أبو تيج، حيث تم التأكد من انضباط العملية التدريبية واستلام الأدوات الكتابية واستلام الزي التدريبي للفتيات والمواد الخام.

وأضاف محافظ أسيوط أن هذا التدريب يهدف إلى تنمية قدرات الفتيات خاصة بقرى “حياة كريمة” وتأهيلهم لسوق العمل من خلال التدريب على المهن البيئية والحرفية تماشيًا مع جهود التمكين الاقتصادي والمساواة بين الجنسين.

وأشار محافظ أسيوط إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن لتوفير كافة التسهيلات ومساعدة المتدربات على تسويق منتجاتهم وعرضها في المعارض الدائمة والمؤقتة داخل المحافظة وخارجها، لتحقيق عائد مادي للمتدربين وخريجي البرامج التدريبية.

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