الإثنين 07 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

انطلاق النشاط الصيفي الرياضي لاكتشاف المواهب وتنمية المهارات بجامعة أسيوط

جامعة أسيوط تعلن
جامعة أسيوط تعلن انطلاق النشاط الرياضي، فيتو

أعلنت الإدارة العامة لرعاية الشباب – إدارة النشاط الرياضي – بجامعة أسيوط عن انطلاق فعاليات النشاط الصيفي الرياضي، والذي يستمر حتى 28 أغسطس المقبل، ويشمل العديد من الألعاب الجماعية والفردية.

ويُقام النشاط الصيفي رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، وإشراف الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مديحة درويش، المشرف العام على الأنشطة الطلابية، والدكتور هيثم إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.

 

مراكز متخصصة للتدريب والتعليم في عدة ألعاب رياضية

 

ويتضمن النشاط مراكز متخصصة للتدريب والتعليم في عدة ألعاب رياضية، أبرزها: الكرة الطائرة، وكرة اليد، وكرة السلة، والسباحة، وذلك بإشراف نخبة من المدربين المتخصصين، بهدف دعم قدرات الطلاب وصقل مواهبهم الرياضية.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي أن جامعة أسيوط تولي اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الصيفية، لما لها من دور في اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية الشابة داخل بيئة آمنة وحديثة، مشيرًا إلى أن الرياضة جزء لا يتجزأ من بناء جيل واعٍ ونشيط، يتمتع بصحة جيدة، ويعتمد نمط حياة متوازن، فضلًا عن الاستفادة من الكوادر الرياضية المؤهلة داخل الجامعة.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس جامعة أسيوط على أهمية استغلال العطلة الصيفية في ممارسة الأنشطة المفيدة، مؤكدًا أن الرياضة تسهم في تنمية الشخصية المتوازنة، كما تتيح الفرصة لاكتشاف المهارات والمواهب وصقلها، بما يؤهل الطلاب للمشاركة في المنافسات الجامعية والمحلية.

 

جامعة أسيوط تواصل فعاليات مسابقة "أفضل كلية صديقة للبيئة"

جامعة أسيوط تعلن تخفيضات تصل إلى 25% على الأنشطة الرياضية بالقرية الأوليمبية

 

ودعت إدارة النشاط الرياضي بجامعة أسيوط جميع الطلاب والطالبات الراغبين في المشاركة إلى سرعة التوجه لمقر الإدارة العامة لرعاية الشباب لتسجيل أسمائهم والانضمام للأنشطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إكتشاف المواهب أسيوط الإدارة العامة لرعاية الشباب الألعاب الجماعية الأنشطة الطلابية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط السباحة الكرة الطائرة العطلة الصيفية النشاط الرياضي جامعة أسيوط رئيس جامعة أسيوط رعاية المواهب كرة اليد عطلة الصيف محافظة اسيوط

مواد متعلقة

تحرير 597 محضرا في حملة تموينية على الأسواق بأسيوط

إزالة 46 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في أسيوط

محافظة أسيوط: تخفيضات على إعلانات الشركات الملتزمة بتوفير فرص عمل للشباب

محافظ أسيوط يتفقد أعمال الرصف بأبنوب (صور)

إقامة مجمع تعليمي يضم مدارس لغات ويابانية بالغنايم في أسيوط

صحة أسيوط: إجراء 57 قسطرة قلبية خلال شهر بالمستشفى العام

استمرار أعمال رصف طريق "ديروط – دشلوط" لرفع كفاءة البنية التحتية

وحدة الطب النووي بجامعة أسيوط تنظم دورة تدريبية حول استخدام المصادر المشعة

الأكثر قراءة

بعد سرقة مها الصغير للوحتها، الفنانة الدنماركية توجه رسالة للمصريين وتكشف إجراءاتها ضد الإعلامية

أحمد عمر هاشم: الهجرة مدرسة خالدة في الفهم والتخطيط والعمل والبناء

التفاصيل الكاملة لنظام البكالوريا في تعديل قانون التعليم

بيان عاجل من السكك الحديدية عن خروج عربة بقطار القاهرة - الإسكندرية عن مسارها بالمنوفية

ليكيب الفرنسية: الأهلي يبدأ محادثات رسمية لضم ليونيل ميسي

الماكريل المجمد يرتفع 60 جنيهًا، سعر السمك اليوم في سوق العبور

وسام أبو علي يوجه صدمة جديدة للأهلي

قانون الإيجار القديم بين تصديق الرئيس أو الرفض، آخر مستجدات الأزمة

خدمات

المزيد

ارتفاع 5 أصناف، أسعار المانجو اليوم الإثنين 7 يوليو 2025

كيف يكفل القانون حقوق الموظف المفصول من وظيفته؟

الماكريل المجمد يرتفع 60 جنيهًا، سعر السمك اليوم في سوق العبور

مزايا حساب المرتبات في بنك مصر

المزيد

انفوجراف

لو ليزا رفعت قضية.. عقوبات تنتظرها مها الصغير بسبب لوحة الفنانة الدنماركية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

محمود الهواري: القيم الدينية والأخلاقية الضمان الحقيقي لبناء المجتمعات

أحمد عمر هاشم: الهجرة مدرسة خالدة في الفهم والتخطيط والعمل والبناء

ما حكم إقامة حفلات التخرج؟ الإفتاء تحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية