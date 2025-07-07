انطلاق النشاط الصيفي الرياضي لاكتشاف المواهب وتنمية المهارات بجامعة أسيوط

أعلنت الإدارة العامة لرعاية الشباب – إدارة النشاط الرياضي – بجامعة أسيوط عن انطلاق فعاليات النشاط الصيفي الرياضي، والذي يستمر حتى 28 أغسطس المقبل، ويشمل العديد من الألعاب الجماعية والفردية.

ويُقام النشاط الصيفي رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، وإشراف الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مديحة درويش، المشرف العام على الأنشطة الطلابية، والدكتور هيثم إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.

مراكز متخصصة للتدريب والتعليم في عدة ألعاب رياضية

ويتضمن النشاط مراكز متخصصة للتدريب والتعليم في عدة ألعاب رياضية، أبرزها: الكرة الطائرة، وكرة اليد، وكرة السلة، والسباحة، وذلك بإشراف نخبة من المدربين المتخصصين، بهدف دعم قدرات الطلاب وصقل مواهبهم الرياضية.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي أن جامعة أسيوط تولي اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الصيفية، لما لها من دور في اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية الشابة داخل بيئة آمنة وحديثة، مشيرًا إلى أن الرياضة جزء لا يتجزأ من بناء جيل واعٍ ونشيط، يتمتع بصحة جيدة، ويعتمد نمط حياة متوازن، فضلًا عن الاستفادة من الكوادر الرياضية المؤهلة داخل الجامعة.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس جامعة أسيوط على أهمية استغلال العطلة الصيفية في ممارسة الأنشطة المفيدة، مؤكدًا أن الرياضة تسهم في تنمية الشخصية المتوازنة، كما تتيح الفرصة لاكتشاف المهارات والمواهب وصقلها، بما يؤهل الطلاب للمشاركة في المنافسات الجامعية والمحلية.

ودعت إدارة النشاط الرياضي بجامعة أسيوط جميع الطلاب والطالبات الراغبين في المشاركة إلى سرعة التوجه لمقر الإدارة العامة لرعاية الشباب لتسجيل أسمائهم والانضمام للأنشطة.

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