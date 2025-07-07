حريق سنترال رمسيس يضرب خدمات الاتصالات والإسعاف.. أسباب تأثر بعض المرافق نتيجة الحريق.. الصحة تخصص 4 أرقام بديلة للخط الساخن للإسعاف.. وأبرز الخدمات المتأثرة والموعد المتوقع لانتظامها

حريق سنترال رمسيس، شهدت منطقة وسط البلد بالقاهرة، مساء اليوم، حالة من الذعر بين المواطنين، إثر تصاعد أدخنة كثيفة في سماء العاصمة نتيجة اندلاع حريق داخل سنترال رمسيس.

وانتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء وفرق الإنقاذ إلى موقع الحادث، وتم إخلاء المبنى من المتواجدين حفاظًا على سلامتهم.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة قد تلقت إخطارًا يفيد باندلاع النيران داخل السنترال، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للسيطرة على الموقف.

وتواصل فرق الإطفاء عمليات التبريد داخل المبنى، بينما تجري الجهات المعنية التحقيقات لمعرفة أسباب الحريق.

دفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بـ 4 سيارات إطفاء إلى موقع حريق سنترال رمسيس، لمكافحة ألسنة اللهب وإخماد الحريق ومنع خطر الامتداد.

وفرضت قوات الشرطة سياجا أمنيا فى محيط المبنى لحين انتهاء أعمال السيطرة على الحريق، فيما تواجد رجال المرور لمنع التكدس وسحب الكثافات المرورية.

أسباب تأثر خدمات الاتصالات نتيجة الحريق

حريق سنترال رمسيس، يبحث العديد من المستخدمين عبر الإنترنت عن أسباب تأثر خدمات الاتصالات نتيجة الحريق الذى شهده سنترال رمسيس.

وخلال السطور التالية نستعرض أبرز أسباب تأثر الخدمات نتيجة الحريق الذى ضرب سنترال رمسيس:

أسباب تأثر الخدمات نتيجة الحريق

يرجع السبب الرئيسي لتأثر الخدمات بالعديد من المناطق الغير مرتبطة بشكل مباشر مع سنترال رمسيس نتيجة أن سنترال رمسيس هو أحد السنترالات المركزية التى تغذى العديد من شبكات الاتصالات بالعديد من المناطق وهو السبب الرئيسي لهذا التأثر الواسع رغم عدم وجود ارتباط مباشر بينهم وبين سنترال رمسيس.

وشهدت خدمات الاتصالات عبر شبكات المحمول تأثرا كبيرا داخل القاهرة الكبري حيث تأثرت خدمات المكالمات الصوتية بين كل شبكة والشبكات الأخرى بينما استمرت خدمات الاتصالات بين مستخدمى الشبكة نفسها مستقرة.

كما شهدت خدمات الإنترنت الأرضى تأثرا بمعظم أنحاء القاهرة الكبرى فى حين أكدت مصادر بالشركة المصرية للاتصالات أنه يجرى التعامل فى الوقت الراهن لاحتواء آثار العطل الذى أصاب خدمات الاتصالات والإنترنت فى العديد من المناطق وإعادة الخدمة فى أقرب وقت ممكن.

متابعة تطورات الموقف والأضرار المتوقعة

ويتابع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الموقف نتيجة الحريق الذى ضرب سنترال رمسيس، كما توجه المهندس محمد نصر الدين، رئيس الشركة المصرية للاتصالات، إلى موقع الحريق مع عدد من قيادات الشركة، لمتابعة تطورات الموقف والأضرار المتوقعة.

فى أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه يتم متابعة الموقف الراهن أولا بأول مع اتخاذ الإجراءات المناسبة لتعويض العملاء المتأثرين من تعطل الخدمة.

أبرز الخدمات المتأثرة بحريق سنترال رمسيس

تشهد العديد من خدمات الاتصالات تأثرا نتيجة الحريق الذى شهده سنترال رمسيس وخلال السطور التالية نستعرض أبرز الخدمات المتأثرة نتيجة الحريق:

الخدمات المتأثرة نتيجة الحريق

وشهدت خدمات الاتصالات عبر شبكات المحمول تأثرا كبيرا داخل القاهرة الكبري حيث تأثرت خدمات المكالمات الصوتية بين كل شبكة والشبكات الأخرى بينما استمرت خدمات الاتصالات بين مستخدمى الشبكة نفسها مستقرة.

كما شهدت خدمات الإنترنت الأرضى تأثرا بمعظم أنحاء القاهرة الكبرى فى حين أكدت مصادر بالشركة المصرية للاتصالات أنه يجرى التعامل فى الوقت الراهن لاحتواء آثار العطل الذى أصاب خدمات الاتصالات والانترنت فى العديد من المناطق وإعادة الخدمة فى أقرب وقت ممكن .



الخدمات المتأثرة نتيجة الحريق

وشهدت خدمات الاتصالات عبر شبكات المحمول تأثرا كبيرا داخل القاهرة الكبري حيث تأثرت خدمات المكالمات الصوتية بين كل شبكة والشبكات الأخرى بينما استمرت خدمات الاتصالات بين مستخدمى الشبكة نفسها مستقرة.

كما شهدت خدمات الإنترنت الأرضى تأثرا بمعظم أنحاء القاهرة الكبرى فى حين أكدت مصادر بالشركة المصرية للاتصالات أنه يجرى التعامل فى الوقت الراهن لاحتواء آثار العطل الذى أصاب خدمات الاتصالات والانترنت فى العديد من المناطق وإعادة الخدمة فى أقرب وقت ممكن .

متابعة تطورات الموقف

وتوجه المهندس محمد نصر الدين، رئيس الشركة المصرية للاتصالات، إلى موقع الحريق مع عدد من قيادات الشركة، لمتابعة تطورات الموقف والأضرار المتوقعة.



عطل يضرب شبكات الاتصالات وغضب عارم على مواقع التواصل

حريق سنترال رمسيس، اشتكى عدد كبير من المواطنين على منصات التواصل الاجتماعي، من تعطل شبكات الاتصالات في مصر، وذلك بعد الحريق الذي اندلع في سنترال رمسيس اليوم الإثنين، وسادت حالة من الغضب ضد شركات الاتصالات وسط نداءات للتدخل العاجل من الحكومة.

ترند حريق سنترال رمسيس

وتصدر تريند "سنترال رمسيس" مواقع التواصل الاجتماعي بعد الحريق الكبير الذي اندلع بداخله مساء اليوم، وسط العديد من المنشورات التي كشفت عن انقطاع خدمات الإنترنت في بعض المناطق لشبكات الاتصالات الأربعة "orange، وetisalat اتصالات، والمصرية للاتصالات we، والاتصالات في المناطق الأخرى، وسط غياب خطط بديلة مثل شبكات اتصالات مؤقتة.



عطل شبكات الاتصالات بسبب حريق سنترال رمسيس

وكشف عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي، عبر منشورات متخصصة أن حريق سنترال رمسيس أثر على سنترالات رئيسية كانت تعمل كنقاط اتصال حيوية للشبكات الأربع، مشيرين إلى تأخر عودتها بشكل طبيعي.



تعطل خدمات تطبيق إنستاباي، هل حريق سنترال رمسيس السبب؟



اشتكي العديد من مستخدمي تطبيق إنستاباي عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي من عطل مؤقت تقني، منذ قليل، في التطبيق لدى عدد كبير من المستخدمين في مصر، بعد دقائق من اندلاع حريق في سنترال رمسيس.

وبدأ العديد من مستخدمي التطبيق في كتابة تعليقات استفسارية حول علاقة الحادث بالبرنامج، حيث تلقت الصفحة الرسمية لتطبيق إنستاباي على الفيس بوك تساؤلات العملاء، فيما لم تشهد الردود توضيحا رسميا من المسئولين عن التطبيق بذلك الشأن حتى الآن.

إغلاق شارع رمسيس بوسط البلد

قررت الإدارة العامة للمرور القاهرة ، إغلاق شارع رمسيس بوسط البلد مؤقتا لحين انتهاء أعمال السيطرة على حريق سنترال رمسيس، كما تمت أعمال فصل الكهرباء والغاز عن المبنى

شهدت منطقة وسط البلد بالقاهرة، مساء اليوم، حريقًا هائلًا اندلع داخل مبنى سنترال رمسيس، ما تسبب في تصاعد كثيف للأدخنة في سماء العاصمة، ودفع الجهات المعنية إلى رفع حالة الطوارئ القصوى.

ونجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إنقاذ 4 موظفين علقوا داخل مكاتب مغلقة نتيجة انتشار النيران والدخان، بينما استمرت جهود الإطفاء في مكافحة ألسنة اللهب ومنع امتدادها إلى باقي طوابق المبنى.

كما أعلن مرفق الإسعاف عن إصابة 7 أشخاص باختناقات نتيجة الحريق، وتم التعامل معهم ميدانيًا، بعد الدفع بـ 4 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث.

وارتفع عدد سيارات الإطفاء المشاركة في عمليات السيطرة إلى 10 سيارات إطفاء كاملة التجهيز، بالإضافة إلى خزان مياه استراتيجي، وسط تواجد أمني مكثف من قيادات مديرية أمن القاهرة.

ووصل إلى موقع الحريق محافظ القاهرة ومدير الأمن لمتابعة الجهود ميدانيًا، والإشراف على عمليات الإخلاء والإطفاء، في حين فرضت قوات الأمن طوقًا أمنيًا حول المبنى، وتم تنفيذ تحويلات مرورية لتيسير حركة سيارات الإطفاء واحتواء التكدسات في شوارع وسط البلد.

وتواصل الجهات المختصة تحقيقاتها لمعرفة الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحريق، في وقت تستمر فيه عمليات التبريد لضمان عدم تجدد النيران.

حقيقة تعطل ماكينات الصراف الآلي بسبب حريق سنترال رمسيس

تداول العديد من عملاء البنوك تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حول تعطل السحب من ماكينات الصراف الآلي، عقب حادث حريق سنترال رمسيس.

وكشفت مصادر مصرفية أن هناك بعض الماكينات التي تعمل بالخطوط الأرضية، والتي يمكن أن تتاثر بالطبع بما جرى في حريق سنترال رمسيس.

وأوضحت أن هناك بعض الماكينات الخاصة بالبنوك تعمل بشرائح الموبايل، والتي قد لا يؤثر الحريق عليها، مما جعل هناك شكاوى بين البعض من تعطل ماكينات الصراف الآلي في العديد من المواقع.

الصحة تخصص 4 أرقام بديلة للخط الساخن للإسعاف



طالبت وزارة الصحة المواطنين، في حال تعذر الاتصال بخدمات الإسعاف على الرقم 123، التواصل مع رقم النجدة 122 لطلب سيارات الإسعاف في الحالات الطارئة.

كما يمكن التواصل على الأرقام البديلة 01270055785

01279541644

01157374108

01124490657

أو الاتصال بالرقم 137 من أي خط هاتفي أرضي للاستفسار عن خدمات الرعاية المركزة والحضانات.

وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تداعيات حادث الحريق الذي اندلع اليوم الإثنين، 7 يوليو 2025، في سنترال رمسيس بمنطقة وسط القاهرة.

ووجه على الفور بانعقاد غرفة الأزمات المركزية بوزارة الصحة وغرف الأزمات بمديريات الشئون الصحية بالمحافظات على مدار الساعة، لضمان المتابعة الدقيقة والفورية للحادث وتقديم الدعم اللازم.

‎واستجابة للحادث، دفعت هيئة الإسعاف المصرية بـ17 سيارة إسعاف مجهزة للتعامل مع الحريق. ووفقًا للإحصائية المبدئية، أسفر الحادث عن إصابة 14 مواطنًا، تم نقلهم على الفور إلى مستشفى القبطي بشارع رمسيس لتلقي العلاج.



تاريخ سنترال رمسيس

تم افتتاح مبنى سنترال رمسيس يوم 25 مايو 1927 حيث افتتح الملك فؤاد الأول، وقام بإجراء أول مكالمة هاتفية من سماعة تليفون مصنوعة من الفضة أثناء افتتاح سنترال دار التليفونات الجديدة بشارع الملكة نازلي سنترال رمسيس حاليًا.

وصنع الهاتف في مدينة إستكهولم بـالسويد، وكان التليفون ماركة إريكسون، ومدوَّن على التليفون الجهاز الذي تفضل فؤاد الأول ملك مصر وافتتح به سنترال تليفون المدينة بالقاهرة في يوم الأربعاء 25 مايو سنة 1927.

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