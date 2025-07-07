الإثنين 07 يوليو 2025
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حوادث

حريق بسنترال رمسيس وتصاعد الأدخنة في سماء وسط القاهرة

حريق في سنترال رمسيس..
حريق في سنترال رمسيس.. وتصاعد الأدخنة فى سماء وسط العاصمة

شهدت منذ قليل، منطقة وسط البلد بالقاهرة، تصاعد الأدخنة إثر اندلاع حريق في سنترال رمسيس، وعلى الفور جرى إخطار الحماية المدنية وإخلاء المبنى من المتواجدين بداخله.

حريق فى سنترال رمسيس.. وتصاعد الأدخنة في سماء وسط العاصمة 

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق  فى سنترال رمسيس ، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بفرق الإنقاذ و6 سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ.

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حريق سنترال رمسيس حريق فى سنترال رمسيس غرفة عمليات النجدة بمديرية امن القاهرة

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