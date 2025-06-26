أطعمة للحفاظ على الترطيب والصحة خلال فصل الصيف

أطعمة مرطبة خلال فصل الصيف، مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، يزداد فقدان الجسم للماء بسبب التعرق، مما قد يعرض الإنسان للجفاف والإرهاق، خصوصًا إذا لم يتم تعويض السوائل بشكل كافٍ.





لذلك لا بد من اختيار الأطعمة المرطبة للحفاظ على توازن السوائل في الجسم. فبعض الأطعمة تحتوي على نسبة عالية من الماء، بالإضافة إلى الفيتامينات والمعادن التي تعزز من نشاط الجسم وصحته خلال فصل الصيف.



أوضحت الدكتورة مها سيد اخصائية التغذية العلاجية، أن تناول الأطعمة المرطبة خلال فصل الصيف ليس مجرد رفاهية، بل ضرورة صحية للحفاظ على توازن الجسم، ومنع الجفاف، وتحسين الأداء الذهني والبدني.



أضافت الدكتورة مها، أن دمج الفواكه والخضراوات الغنية بالماء ضمن النظام الغذائي اليومي يساهم في تقليل الشعور بالإرهاق، ويمنح الجسم الانتعاش والنشاط.



في هذا التقرير، تستعرض الدكتورة مها، أهم الأطعمة المرطبة التي يفضل تناولها في فصل الصيف، مع فوائد كل منها.

أطعمة تجدد الطاقة

الفواكه المرطبة

1. البطيخ

يُعد البطيخ من أكثر الفواكه المرطبة، حيث يحتوي على حوالي 92% من الماء. كما أنه غني بفيتامين C وA ومضادات الأكسدة مثل الليكوبين، مما يساعد في ترطيب الجسم وحمايته من الأضرار الناتجة عن التعرض للشمس. تناول شرائح البطيخ أو خلطه في العصائر يضمن ترطيبًا فعالًا وطاقة منعشة.

2. الشمام (الكنتالوب)

الشمام أيضًا يحتوي على نسبة كبيرة من الماء تصل إلى 89%. ويعتبر مصدرًا جيدًا لفيتامين A والبوتاسيوم، ما يجعله مثاليًا للحفاظ على توازن السوائل والكهارل في الجسم. يمكن تناوله كوجبة خفيفة أو مع الزبادي.

3. الفراولة

تحتوي الفراولة على 91% من الماء، إضافة إلى غناها بفيتامين C والمنجنيز ومضادات الأكسدة. كما أنها منخفضة السعرات وتساعد في تقليل الالتهابات وتحسين المناعة، وهي خيار ممتاز كوجبة خفيفة أو مع السلطة.

4. الأناناس

الأناناس فاكهة استوائية منعشة، تحتوي على نسبة عالية من الماء إلى جانب إنزيم البروميلين، الذي يساعد على الهضم ويقلل الالتهابات. يُعد تناول الأناناس أو شرب عصيره من الطرق الرائعة لترطيب الجسم وتحسين الهضم في أيام الحر.

5. البرتقال

بالإضافة إلى احتوائه على 87% من الماء، يُعد البرتقال مصدرًا غنيًا بفيتامين C والبوتاسيوم. يساعد على تجديد السوائل والمعادن المفقودة أثناء التعرق. يمكن تناوله كفاكهة طازجة أو على شكل عصير طبيعي.

الخضروات المرطبة

1. الخيار

الخيار يحتوي على أكثر من 95% من الماء، مما يجعله أحد أكثر الأطعمة ترطيبًا. كما يحتوي على مضادات الأكسدة وفيتامين K. يمكن إضافته إلى السلطات أو تناوله كوجبة خفيفة مع القليل من الزبادي أو النعناع.

2. الخس

يحتوي الخس على نحو 96% من الماء، وهو خيار مثالي في السلطات والسندويتشات. كما يحتوي على الألياف والفيتامينات الأساسية التي تساهم في ترطيب الجسم ودعم الهضم.

3. الكرفس

الكرفس يحتوي على 95% من الماء، إلى جانب كميات جيدة من البوتاسيوم والصوديوم الطبيعيين، مما يساعد على إعادة توازن السوائل. تناوله مع الحساء البارد أو كمكون في العصائر الخضراء يُعتبر منعشًا ومفيدًا.

4. الطماطم

الطماطم تحتوي على 94% من الماء، وغنية بالليكوبين، وهو مضاد أكسدة يحمي خلايا الجسم من الشمس. تدخل في تحضير السلطات، والعصائر الباردة، كما يمكن تناولها مشوية أو طازجة.

5. الفلفل الرومي (الألوان)

يتميز الفلفل الرومي باحتوائه على أكثر من 90% من الماء، بالإضافة إلى غناه بفيتامين C وB6. يمكن تناوله طازجًا أو مشويًا، وهو يضفي نكهة لذيذة وألوانًا جذابة على الأطباق.

فواكه مرطبة

الأطعمة المائية الأخرى

1. الزبادي

يُعد الزبادي من الأطعمة الغنية بالماء والبروبيوتيك، التي تعزز صحة الجهاز الهضمي وتساعد في الحفاظ على التوازن البكتيري. يمكن تناوله مع الفواكه أو العسل أو الحبوب الكاملة كوجبة خفيفة مرطبة.

2. الشوربات الباردة

مثل شوربة الخيار باللبن أو شوربة الطماطم الباردة، وهي مفيدة جدًا في الصيف لتوفير السوائل والألياف والبروتين في وجبة خفيفة ومنعشة.

3. جيل الألوفيرا الطبيعي

تناول ملعقة من جيل الصبار الطبيعي يمكن أن يساعد في ترطيب الجسم، كما يعزز صحة الجهاز الهضمي ويحمي من الالتهابات الداخلية الناتجة عن الجفاف.

نصائح هامة للاستفادة من الأطعمة المرطبة:

يُفضل تناول هذه الأطعمة طازجة وغير مطبوخة للحفاظ على محتواها من الماء.

يمكن إعداد العصائر الطبيعية بدون سكر مضاف للحصول على ترطيب مضاعف.

يُنصح بتوزيع تناول هذه الأطعمة على مدار اليوم بدلًا من وجبة واحدة كبيرة.

الابتعاد عن الأطعمة المقلية أو المالحة التي تزيد من فقدان السوائل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.