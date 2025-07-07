طريقة عمل بودينج الشيكولاتة بمكونات اقتصادية ومذاق أحلى من الجاهز

طريقة عمل بودينج الشيكولاتة، بودينج الشيكولاتة من الهوى الباردة الشهيرة التى لها عشاق كثيرون من الكبار والصغار لمذاقها المميز.

وطريقة عمل بودينج الشيكولاتة، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفن ربات البيوت في طرق تحضيره فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة بدلا من شرائه جاهزا.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل بودينج الشيكولاتة.

مكونات عمل بودينج الشيكولاتة:-

2 كوب حليب كامل الدسم

3 ملاعق كبيرة كاكاو خام غير محلى

3 ملاعق كبيرة نشا الذرة

نصف كوب سكر يمكن تقليله حسب الرغبة

رشة ملح

نصف ملعقة صغيرة فانيليا

50 جرام شوكولاتة داكنة مبشورة اختياري لكنها تعزز الطعم

كريمة مخفوقة للتزيين اختياري

طريقة عمل بودينج الشيكولاتة:-

في قدر غير لاصق، ضعي الكاكاو، النشا، السكر، ورشة الملح، وقلبيهم جيدا حتى يتجانسوا.

أضيفي الحليب تدريجيا إلى الخليط الجاف مع التحريك المستمر حتى يذوب النشا تماما ولا يتكتل.

ضعي القدر على نار متوسطة وابدئي في التقليب المستمر حتى يبدأ الخليط في الغليان.

استمري بالتقليب حتى يصبح القوام كثيف وكريمي (حوالي 5-7 دقائق).

ارفعي القدر من على النار، وأضيفي الشيكولاتة المبشورة والفانيليا، وقلبي حتى تذوب الشيكولاتة تماما.

اسكبي بودينج الشيكولاتة في أكواب أو أطباق التقديم.

غطي الوجه بورق بلاستيك "ملامس للسطح" حتى لا تتكون طبقة جلدية.

دعيه يبرد قليلا، ثم ضعيه في الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعتين.

زيني الوجه بكريمة مخفوقة أو رقائق شيكولاتة أو مكسرات حسب الرغبة.

استخدمي شيكولاتة عالية الجودة للحصول على نكهة غنية.

يمكنك استخدام الحليب النباتي (مثل حليب اللوز أو جوز الهند) إذا كنتي تفضلين وصفة نباتية.

للتنويع، أضيفي نكهات مثل القهوة أو القرفة أو برش البرتقال.

طريقة عمل بودينج الشيكولاتة

ولعمل كيكة الشيكولاتة

مكونات عمل كيكة الشيكولاتة:-

كوب ونصف من الدقيق

كوب من السكر

نصف كوب من الزيت النباتي

نصف كوب من الحليب

3 بيضات

نصف كوب من مسحوق الكاكاو الخام

ملعقة صغيرة من الفانيليا

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر

رشة ملح

للتزيين (اختياري)

شوكولاتة مذابة

كريمة خفق

قطع شوكولاتة أو فواكه

طريقة عمل كيكة الشيكولاتة:

سخني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

في وعاء كبير، اخفقي البيض مع السكر والفانيليا حتى يصبح المزيج فاتح اللون وكريمي.

أضيفي الحليب والزيت وامزجي جيدًا.

في وعاء آخر، انخلي الدقيق مع الكاكاو والبيكنج باودر والملح.

في وعاء آخر، انخلي الدقيق مع الكاكاو والبيكنج باودر والملح. أضيفي المكونات الجافة تدريجيًا إلى المكونات السائلة وامزجي حتى تتجانس تمامًا.

اسكبي الخليط في قالب كيك مدهون بالزبدة أو مبطن بورق الزبدة.

أدخلي الكيكة إلى الفرن لمدة 30 إلى 40 دقيقة أو حتى تنضج (اختبريها بعود خشبي، يجب أن يخرج نظيفًا).

اتركي الكيكة تبرد قبل إخراجها من القالب، ثم زينيها بالشوكولاتة المذابة أو حسب الرغبة.

يمكن إضافة رقائق الشوكولاتة إلى الخليط لمزيد من النكهة.

للحصول على كيكة أكثر رطوبة، يمكن استبدال نصف كوب الحليب بكوب من اللبن الزبادي.

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