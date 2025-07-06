محافظ أسيوط يشهد فعاليات مبادرة "بإيدينا نصنع" بمكتبة مصر العامة (صور)

أجرى اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولة تفقدية بفرع مكتبة مصر العامة بحي شرق مدينة أسيوط، حيث تابع فعاليات مبادرة "بإيدينا نصنع" التي تنظمها إحدى جمعيات التنمية الشاملة، بالتعاون مع فرع المكتبة، في إطار الجهود المبذولة لرفع الوعي الثقافي وتنمية مهارات الأطفال والشباب وتأهيلهم لسوق العمل، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحقيقًا لأهداف المحور الثقافي ضمن رؤية مصر 2030.

جاءت الزيارة بحضور هاجر محروس، مدير فرع مكتبة مصر العامة بأسيوط، ومسئولي الجمعية، والمشاركين بالمبادرة ولفيف من الأطفال والشباب المشاركين.

بدأ محافظ أسيوط جولته بتفقد المعرض الدائم للمنتجات اليدوية بالمكتبة، والذي يضم نماذج من مشغولات جمعيات "خان الخليلي" و"على الخير نتعاون"، بالإضافة إلى منتجات يدوية من تصميم أسرة "نورهان" من الإكسسوارات والمشغولات اليدوية والخرز.

كما تفقد محافظ أسيوط ورش العمل الثقافية المصاحبة، ومنها ورشة مسرح العرائس وورشة الرسم، وحرص على التفاعل مع الأطفال والتلاميذ الحاضرين والاستماع إلى آرائهم حول الأنشطة والخدمات المقدمة.

ورش مبادرة “بإيدينا نصنع”

وشهد محافظ أسيوط جانبًا من ورش العمل ضمن مبادرة "بإيدينا نصنع"، التي تتضمن تدريبات عملية على تصنيع المنتجات اليدوية مثل الشموع، والخرز، والكونكريت، والريزن، مؤكدًا أن المبادرة تمثل نموذجًا ناجحًا لتمكين الشباب والفتيات من اكتساب مهارات عملية، واكتشاف مواهبهم، وتحويل أفكارهم إلى منتجات ذات قيمة.

وأكد اللواء هشام أبو النصر، أن تعزيز الثقافة والمعرفة بين النشء والشباب يمثل أحد الركائز الأساسية لبناء شخصية وطنية واعية ومبدعة، مشيرًا إلى أن التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني يعكس التكامل المطلوب للنهوض بالمجتمع وتحقيق التنمية المستدامة. كما أشاد بجهود مكتبة مصر العامة في أسيوط وما تقدمه من أنشطة متميزة تسهم في دعم القدرات الإبداعية والفكرية للمواطنين.

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