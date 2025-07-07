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محافظات

تحرير 597 محضرا في حملة تموينية على الأسواق بأسيوط

حملة تموينية بأسيوط،
حملة تموينية بأسيوط، فيتو

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط على مواصلة حملات الرقابة على الأسواق ومنافذ البيع المختلفة بالمراكز والأحياء حفاظًا على حقوق وصحة المواطنين تنفيذًا لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحقيقًا لرؤية مصر 2030.

تحرير 597 محضر للمخابز البلدية والأسواق

وأوضح محافظ أسيوط إنه تم تحرير 597 محضر للمخابز البلدية والأسواق خلال حملات تموينية متنوعة شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة خالد محمد وكيل الوزارة ومختلف إداراتها الخارجية لمدة أسبوع بالمراكز والأحياء مشيرًا إلى أهمية التنسيق بين مديرية التموين ومباحث التموين ورؤساء المراكز والأحياء والوحدات المحلية ومديري الإدارات التموينية وكافة الأجهزة المعنية‏‎ لتكثيف الرقابة على الأسواق والتأكد من التزام كافة المنشآت بالقوانين والقرارات التموينية بهدف حماية جمهور المستهلكين وضمان تقديم سلع تموينية وفقًا للمعايير الصحية وحماية صحة وحقوق المواطنين

ولفت محافظ أسيوط إلى أن تلك الحملات قد أسفرت عن تحرير 597 محضر تمويني متنوع حيث في مجال الأسواق فقد تم ضبط سيارة محملة بـ 9775 خرطوشة سجاير مهربة، و40 كيلو لحوم وفراخ وكبدة ولحوم مفرومة غير صالحة للاستهلاك الادمي، وسلع غذائية منتهية الصلاحية فضلًا عن ضبط 37 جوال دقيق بلدي مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء، و10 أجولة أسمدة زراعية مخصصة لوزارة الزراعة وغير متداولة بالأسواق، و360 كيس أرز بدون بيانات، و260 كيس سكر بدون بيانات، و50 علبة دهانات بدون بيانات. 

بالإضافة إلى تحرير 12 محضر سجاير بأزيد من السعر وامتناع عن البيع، و16 محضر غلق مستودعات بوتاجاز، وتحرير 9 محاضر عدم الإعلان عن أسعار اسطوانات البوتاجاز، وتحرير 18 محاضر غلق تجار تموينيين، و8 محاضر عدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية، و41 محضر عدم الإعلان عن الأسعار للمحلات والمقاهي والمطاعم والمحال التجارية.

ضبط 672 كجم زيت طعام مجهول المصدر بحملة تموينية في أسيوط

ضبط 6 أطنان قمح مسوس وتحرير 571 محضرًا خلال حملات تموينية بأسيوط

 

وأضاف محافظ أسيوط إنه في مجال المخابز فقد تم تحرير 481 محضر للمخابز البلدية ما بين محاضر نقص وزن ومواصفات وعدم نظافة وعدم وجود لوحة بيانات اعلانية وغلق بالأقفال الحديدية وتوقف جزئي وعدم وجود ميزان والتصرف في كميات من الدقيق وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.

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