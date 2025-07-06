إقامة مجمع تعليمي يضم مدارس لغات ويابانية بالغنايم في أسيوط

أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، استمرار جهود المحافظة في دعم وتطوير المنظومة التعليمية، من خلال التوسع في إنشاء مدارس جديدة، لتقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول، وتهيئة بيئة تعليمية مناسبة تسهم في الارتقاء بمستوى التعليم وتحقيق رؤية مصر 2030 في قطاع التعليم.

إقامة مجمع تعليمي متكامل بمنطقة الغنايم بحري

وأشار محافظ أسيوط إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الغنايم، برئاسة أحمد ثابت رئيس المركز، قامت بالتنسيق الكامل مع هيئة الأبنية التعليمية وممثل الإدارة التعليمية بالغنايم، وأملاك الدولة، لمعاينة قطعة أرض أملاك دولة مخصصة منذ عام 2016، وذلك بعد إزالة العقبات التي كانت تحول دون استغلالها، بهدف إقامة مجمع تعليمي متكامل بمنطقة الغنايم بحري – حوض نمرة 4، على أرض خارج الزمام، بمساحة تُقدر بـ 3 أفدنة و12 قيراطًا.

وأوضح محافظ أسيوط أن المجمع التعليمي المقترح يضم 3 مدارس جديدة، تشمل مدرستين تجريبيتين لغات ومدرسة مصرية يابانية، لخدمة أبناء مركز ومدينة الغنايم والقرى التابعة له، بما يسهم في توفير فرص تعليمية متنوعة ومتطورة تتماشى مع التوجهات الحديثة في التعليم، وتلبي احتياجات الطلاب وأولياء الأمور.

وشدد محافظ أسيوط على أهمية تعظيم الاستفادة من أراضي أملاك الدولة غير المستغلة، وتحويلها إلى مشروعات خدمية وتنموية تعود بالنفع على المواطنين، مؤكدًا أن المشروع يأتي ضمن خطة الدولة للتوسع في إنشاء منشآت تعليمية حديثة تدعم خطط التنمية الشاملة وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.

واختتم اللواء هشام أبو النصر تصريحاته بالتأكيد على أن المحافظة لن تدخر جهدًا في توفير الدعم اللازم للعملية التعليمية، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وخطة الدولة الاستراتيجية لبناء الإنسان المصري.

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