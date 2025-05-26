ضبط 6 أطنان قمح مسوس وتحرير 571 محضرًا خلال حملات تموينية بأسيوط

أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل تنفيذ حملات رقابية مكثفة على الأسواق والمنشآت التموينية لضبط المخالفات وحماية حقوق المواطنين، حيث تم ضبط كمية من القمح غير الصالح للاستهلاك الآدمي تحتوي على إصابات حشرية وسوس قبل توريدها، بالإضافة إلى تحرير 571 محضرًا متنوعًا ضمن حملات شنتها مديرية التموين بالمراكز والأحياء.

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات التموينية، التي نفذت بالتعاون بين مديرية التموين ومباحث التموين، استهدفت المخابز البلدية والسياحية، والمحال التجارية، والأسواق، والمستودعات، ومحطات الوقود، ومنافذ البيع المختلفة، في إطار خطة المحافظة لمتابعة توافر السلع وضمان جودة المنتجات الغذائية المقدمة للمواطنين.

ضبط 6 أطنان من القمح المصاب بالسوس الحي

وأشار محافظ أسيوط إلى أن الحملات أسفرت عن ضبط 6 أطنان من القمح المصاب بالسوس الحي، و202 كيلوجرام من اللحوم والدواجن غير الصالحة للاستهلاك، بالإضافة إلى 1000 كيلوجرام من السمن المغشوش، و52 جوال دقيق بلدي مدعم داخل مخزن، و5 أجولة أسمدة زراعية محظور تداولها كما تم ضبط منشآت غير مرخصة تعمل في تصنيع العصائر، وضبط 309 جركن عصير، وعدد من الأدوات الكهربائية بدون فواتير، ودهانات منتهية الصلاحية، إلى جانب كميات متنوعة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر.

وفيما يخص المخابز بأسيوط، تم تحرير 491 محضرًا لمخالفات تتنوع بين نقص الوزن وسوء الجودة والنظافة وعدم الإعلان عن الأسعار أو اللوحات التعريفية، والتصرف في الدقيق المدعم، وغياب الميزان وعدم إصدار بون صرف للمواطنين.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتماشيًا مع رؤية مصر 2030 في تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا استمرار الحملات المفاجئة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين للحد من الممارسات الاحتكارية وضمان وصول الدعم لمستحقيه. كما شدد على أهمية التنسيق الكامل بين مختلف الجهات الرقابية لضبط الأسواق وردع المخالفين.

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