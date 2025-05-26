الإثنين 26 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ضبط 6 أطنان قمح مسوس وتحرير 571 محضرًا خلال حملات تموينية بأسيوط

ضبط قمح مسوس بأسيوط،
ضبط قمح مسوس بأسيوط، فيتو

أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل تنفيذ حملات رقابية مكثفة على الأسواق والمنشآت التموينية لضبط المخالفات وحماية حقوق المواطنين، حيث تم ضبط كمية من القمح غير الصالح للاستهلاك الآدمي تحتوي على إصابات حشرية وسوس قبل توريدها، بالإضافة إلى تحرير 571 محضرًا متنوعًا ضمن حملات شنتها مديرية التموين بالمراكز والأحياء.

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات التموينية، التي نفذت بالتعاون بين مديرية التموين ومباحث التموين، استهدفت المخابز البلدية والسياحية، والمحال التجارية، والأسواق، والمستودعات، ومحطات الوقود، ومنافذ البيع المختلفة، في إطار خطة المحافظة لمتابعة توافر السلع وضمان جودة المنتجات الغذائية المقدمة للمواطنين.

ضبط 6 أطنان من القمح المصاب بالسوس الحي

وأشار محافظ أسيوط إلى أن الحملات أسفرت عن ضبط 6 أطنان من القمح المصاب بالسوس الحي، و202 كيلوجرام من اللحوم والدواجن غير الصالحة للاستهلاك، بالإضافة إلى 1000 كيلوجرام من السمن المغشوش، و52 جوال دقيق بلدي مدعم داخل مخزن، و5 أجولة أسمدة زراعية محظور تداولها كما تم ضبط منشآت غير مرخصة تعمل في تصنيع العصائر، وضبط 309 جركن عصير، وعدد من الأدوات الكهربائية بدون فواتير، ودهانات منتهية الصلاحية، إلى جانب كميات متنوعة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر.

وفيما يخص المخابز بأسيوط، تم تحرير 491 محضرًا لمخالفات تتنوع بين نقص الوزن وسوء الجودة والنظافة وعدم الإعلان عن الأسعار أو اللوحات التعريفية، والتصرف في الدقيق المدعم، وغياب الميزان وعدم إصدار بون صرف للمواطنين.

تحرير 172 محضرا للمخابز المخالفة في حملة تموينية بأسيوط

ضبط لحوم فاسدة وتحرير 273 محضرا خلال حملة تموينية بأسيوط (صور)

وأشار محافظ أسيوط إلى أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتماشيًا مع رؤية مصر 2030 في تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا استمرار الحملات المفاجئة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين للحد من الممارسات الاحتكارية وضمان وصول الدعم لمستحقيه. كما شدد على أهمية التنسيق الكامل بين مختلف الجهات الرقابية لضبط الأسواق وردع المخالفين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسيوط التنمية المستدامة اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط اللواء هشام ابو النصر المخابز البلدية حملات تموينية دقيق بلدي رؤية مصر 2030 دقيق بلدى مدعم محافظ أسيوط محافظة اسيوط محطات الوقود مصر 2030 منتهية الصلاحية

مواد متعلقة

توريد 153 ألف طن قمح لصوامع وشون أسيوط

محافظ أسيوط يتابع جهود السيطرة على حريق بحظائر مواشي بأبوتيج

جامعة أسيوط تستعد للموسم الصيفي بأنشطة رياضية متنوعة بالقرية الأولمبية (صور)

عرض حالات طبية معقدة في مؤتمر المشيمة الملتصقة بجامعة أسيوط (صور)

استكمال أعمال الرصف بشوارع حي غرب أسيوط ضمن الخطة الاستثمارية

توجيه إنذارات للمواطنين بعدم إشغال الطريق في أبنوب بأسيوط (صور)

طرح لحوم بلدية ومستوردة بأسعار مخفضة استعدادًا لعيد الأضحى بأسيوط

تجهيز 4 معامل جديدة بكلية الحاسبات بجامعة أسيوط الأهلية

الأكثر قراءة

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا بشأن منح مكافآت استثنائية

تطور جديد في وفاة حفيد نوال الدجوي، عمرو يرفض قبول العزاء في شقيقه

ماكرون يتلقى صفعة من زوجته على متن الطائرة الرئاسية (فيديو)

موسم الحج 2025، دار الإفتاء توضح معنى الإفراد والقران والتمتع في الحج

حقيقة تحمل المواطنين أعباء مالية بسبب قانون مياه الشرب والصرف الصحي

حالة الطقس اليوم، تحذير من ارتفاع الأمواج بهذه الشواطئ

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع التفاح وانخفاض العنب والجوافة في سوق العبور

اللغز الذي هز أكتوبر.. ماذا حدث لـ أحمد الدجوي ؟! (انفوجراف)

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع التفاح وانخفاض العنب والجوافة في سوق العبور

ارتفاع الردة وانخفاض الذرة والصويا، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي والجمبري والبوري في سوق العبور

تعرف على شروط تشغيل المحال العامة وفقا للقانون الجديد

المزيد

انفوجراف

اللغز الذي هز أكتوبر.. ماذا حدث لـ أحمد الدجوي ؟! (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موسم الحج 2025، دار الإفتاء توضح معنى الإفراد والقران والتمتع في الحج

تفسير رؤية الليمون في المنام وعلاقته بالراحة النفسية والتخلص من التوتر

مناسك الحج 2025، دار الإفتاء توضح الفرق بين التحلل الأصغر والأكبر

المزيد
الجريدة الرسمية