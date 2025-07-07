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خارج الحدود

إصابات في قصف إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين بحي الزيتون في غزة

غزة،فيتو
غزة،فيتو

أدى قصف إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين بحي الزيتون جنوبي مدينة غزة إلى وقوع عدد من الإصابات.

وفي الوقت ذاته أعلن طيران الاحتلال المسير يستهدف موقعا في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم الإثنين، عن استشهاد 12 فلسطينيًا منذ ساعات الفجر، جراء تواصل القصف الإسرائيلي المكثف على مناطق متفرقة من القطاع.

الخارجية الفلسطينية تطالب بتدخل دولي عاجل لوقف عدوان الاحتلال 

وطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية بتدخل دولي عاجل لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف عدوانه المتواصل على الشعب الفلسطيني، وما وصفته بسياسات الإبادة والتهجير القسري وضم الأراضي، مؤكدة أن هذه الممارسات تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. 

وشددت الوزارة، في بيان رسمي، على ضرورة فتح مسار سياسي تفاوضي جاد لحل الصراع، يستند إلى مرجعيات عملية السلام الدولية ومبادرة السلام العربية، بما يضمن نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة.

ورحبت الخارجية الفلسطينية بما تضمنه البيان الختامي لقمة بريكس من مواقف داعمة للقضية الفلسطينية، معتبرةً أن ما ورد فيه يعكس التزامًا دوليًا متزايدًا بإنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.

وأكدت الوزارة أن المجتمع الدولي مطالب الآن باتخاذ خطوات عملية وفعالة لكبح جماح سياسات الاحتلال، والضغط من أجل احترام القانون الدولي وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ عقود.

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إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي الخارجية الفلسطينية الشعب الفلسطيني

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