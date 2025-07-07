رئيس أركان الاحتلال: مزيد من العمليات العسكرية سيهدد حياة الرهائن

افادت وول ستريت جورنال نقلا عن مصدر مطلع، بأن رئيس الأركان الإسرائيلي قال للحكومة إنه يفضل إتمام صفقة لإطلاق سراح الرهائن.

وادعي رئيس الأركان الإسرائيلي قائلا للحكومة إن مزيدا من العمليات سيهدد حياة الرهائن.

وتابع إيال زامير قوله للحكومة الإسرائيلية إن الفائدة من إضعاف حمـاس بشكل أكبر غير واضحة.

وقبل وقت سابق من اليوم أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الإثنين رصد إطلاق صاروخين من اليمن، بعد ساعات من تنفيذه سلسلة غارات استهدفت بنى تحتية تابعة للحوثيين في اليمن.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن القوات الجوية "استخدمت قنابل قوية على مواني الحديدة ومحطة الكهرباء في رأس كثيب بالمحافظة".

وحسبما ذكرت فقد تم رصد أكثر من 20 انفجارا في الحديدة نتيجة الضربات الإسرائيلية.

وفي وقت سابق من مساء الأحد، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيل، إن الجيش أصدر تحذيرا بضرورة إخلاء ثلاثة موانئ يمنية، قائلا إنه سيقصف تلك المناطق نظرا "للأنشطة العسكرية التي تنفذ فيها".

وأشار في بيان إلى "إنذار عاجل إلى المتواجدين في موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف وإلى المتواجدين داخل محطة كهرباء الحديدة، سيشن جيش الدفاع في الوقت القريب غارات في هذه المناطق نظرا للأنشطة العسكرية التي تنفذ فيها".

ومنذ نوفمبر 2023، بدأت جماعة الحوثي باستهداف سفن مرتبطة بإسرائيل أو الولايات المتحدة في البحر الأحمر، مستخدمة صواريخ باليستية وطائرات مسيرة.

وفي أكثر من مرة، أعلنت إسرائيل اعتراض صواريخ طويلة المدى أو طائرات مسيّرة تم إطلاقها من اليمن.

وتعتمد إسرائيل على نظام "حيتس" لاعتراض الصواريخ الباليستية بعيدة المدى، إضافة إلى "القبة الحديدية" للمدى القصير، و"مقلاع داوود" للمتوسط.

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