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أخبار مصر

نظير عياد ناعيا مفتي سنغافورة الأسبق: ترك بصمة لا تُنسى

الدكتور نظير عياد،
الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، فيتو
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نعى  الدكتور نظير عياد -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- ببالغ الحزن والأسى،  الشيخ سيد عيسى سميط، مفتي سنغافورة، الأطول خدمة، والذي تولى هذا المنصب من عام 1972 حتى عام 2010، مشيرًا إلى أن رحيله يُعَد خسارة جسيمة للأمة الإسلامية، وللمجتمع السنغافوري خاصة.

وفاة الشيخ سيد عيسى سميط مفتي سنغافورة

وقال المفتي في بيان النعي:" تلقينا ببالغ الحزن نبأ وفاة الشيخ سيد عيسى سميط، الذي أفنى حياته في خدمة الإسلام ونشر قيمه السمحة، وترك إرثًا علميًّا ودعويًّا كبيرًا يشهد له الجميع. لقد شكَّلت مسيرته الطويلة في الفتوى والعمل الديني نموذجًا يُحتذى به في الاعتدال والحكمة وخدمة مجتمعه وأمته."

وتقدَّم المفتي بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد الكريم، وإلى دار الإفتاء في سنغافورة، وإلى عموم المسلمين في شرق آسيا، داعيًا الله عز وجل أن يتغمَّده بواسع رحمته، وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يجزيه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء.

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الدكتور نظير عياد هيئات الافتاء في العالم مفتى الجمهورية الشيخ سيد عيسى مفتي سنغافورة

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