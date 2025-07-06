مفتي الجمهورية ينعى ضحايا حادث الطريق الإقليمي الأليم ويحث على الالتزام بمعايير السلامة

نعى أ. د. نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، ضحايا الحادث الأليم الذي وقع على الطريق الإقليمي، والذي أسفر عن وفاة عشرة مواطنين أبرياء وإصابة عشرة آخرين في حادث مأساوي يدمي القلوب.

مفتي الجمهورية ينعى ضحايا حادث الطريق الإقليمي الأليم

وأعرب المفتي عن خالص العزاء وصادق المواساة إلى أسر الضحايا وذويهم، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمّد الضحايا بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، وأن يربط على قلوب أهلهم وذويهم، وأن يرزقهم الصبر والسلوان، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.. "إنا لله وإنا إليه راجعون".

شيخ الأزهر ينعى ضحايا حادث الطريق الإقليمي قرب منشأة القناطر‏

وفي وقت سابق، نعى فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ضحايا حادث ‏التصادم الأليم الذي وقع أمس على الطريق الدائري الإقليمي قرب منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، وأسفر ‏عن وفاة 10 أشخاص وإصابة 10 آخرين.‏

وأعرب شيخ الأزهر عن خالص تعازيه لأسر الضحايا، داعيا المولى، عز وجل، أن يتغمَّد ضحايا ‏الحادث بواسع رحمته ومغفرته، وأن يُلهم ذويهم الصبر والسُّلوان، ويكتُب للمصابين الشفاء العاجل، وأن يحفظ مصر ‏وأهلها من كل سوءٍ ومكروه.‏

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.