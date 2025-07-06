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أخبار مصر

مفتي الجمهورية ينعى ضحايا حادث الطريق الإقليمي الأليم ويحث على الالتزام بمعايير السلامة

حادث الطريق الإقليمي،
حادث الطريق الإقليمي، فيتو
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نعى أ. د. نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، ضحايا الحادث الأليم الذي وقع على الطريق الإقليمي، والذي أسفر عن وفاة عشرة مواطنين أبرياء وإصابة عشرة آخرين في حادث مأساوي يدمي القلوب.

مفتي الجمهورية ينعى ضحايا حادث الطريق الإقليمي الأليم 

وأعرب المفتي عن خالص العزاء وصادق المواساة إلى أسر الضحايا وذويهم، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمّد الضحايا بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، وأن يربط على قلوب أهلهم وذويهم، وأن يرزقهم الصبر والسلوان، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.. "إنا لله وإنا إليه راجعون".

شيخ الأزهر ينعى ضحايا حادث الطريق الإقليمي قرب منشأة القناطر‏

وفي وقت سابق، نعى فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ضحايا حادث ‏التصادم الأليم الذي وقع أمس على الطريق الدائري الإقليمي قرب منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، وأسفر ‏عن وفاة 10 أشخاص وإصابة 10 آخرين.‏

وأعرب شيخ الأزهر عن خالص تعازيه لأسر الضحايا، داعيا المولى، عز وجل، أن يتغمَّد ضحايا ‏الحادث بواسع رحمته ومغفرته، وأن يُلهم ذويهم الصبر والسُّلوان، ويكتُب للمصابين الشفاء العاجل، وأن يحفظ مصر ‏وأهلها من كل سوءٍ ومكروه.‏

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