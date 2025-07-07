الإثنين 07 يوليو 2025
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خارج الحدود

الخارجية الفلسطينية تطالب بتدخل دولي عاجل لوقف عدوان الاحتلال

الخارجية الفلسطينية
الخارجية الفلسطينية

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية،  بتدخل دولي عاجل لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف عدوانه المتواصل على الشعب الفلسطيني، وما وصفته بسياسات الإبادة والتهجير القسري وضم الأراضي، مؤكدة أن هذه الممارسات تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وشددت الوزارة، في بيان رسمي، على ضرورة فتح مسار سياسي تفاوضي جاد لحل الصراع، يستند إلى مرجعيات عملية السلام الدولية ومبادرة السلام العربية، بما يضمن نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة.

ورحبت الخارجية الفلسطينية بما تضمنه البيان الختامي لقمة بريكس من مواقف داعمة للقضية الفلسطينية، معتبرةً أن ما ورد فيه يعكس التزامًا دوليًا متزايدًا بإنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.

وأكدت الوزارة أن المجتمع الدولي مطالب الآن باتخاذ خطوات عملية وفعالة لكبح جماح سياسات الاحتلال، والضغط من أجل احترام القانون الدولي وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ عقود.

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الخارجية الفلسطينية عدوان الفلسطيني

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