فوائد خل التفاح العضوي، يحمي من مقاومة الأنسولين ويخفض الكوليسترول بالدم

فوائد خل التفاح العضوى، خل التفاح من أنواع الخل الشهيرة التى لها شعبية كبيرة على مستوى العالم ويستخدم في الوصفات الطبية والتجميلية.

وفوائد خل التفاح العضوى، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن خل التفاح العضوي من أكثر أنواع الخل استخداما في الطب البديل والتغذية الصحية، ويتميز عن الخل المكرر بأنه غير مفلتر وغير مبستر، ويحتوي على ما يُعرف بـ"الأم" وهي مادة غنية بالبروتينات والإنزيمات والبكتيريا النافعة.

وأضاف السيد، أن خل التفاح العضوي يستخرج عن طريق تخمير عصير التفاح الطبيعي، ويستخدم منذ قرون في العديد من الثقافات لفوائده الصحية والجمالية المتعددة.

فوائد خل التفاح العضوى للصحة

فوائد خل التفاح العضوى للصحة

وتابع، أن من فوائد خل التفاح العضوى للصحة:-

خل التفاح العضوي يعزز من إنتاج العصارات الهضمية، ويساعد على تكسير الدهون والنشويات، مما يقلل من مشاكل عسر الهضم والانتفاخ، كما أن حمضيته الطبيعية توازن درجة حموضة المعدة.

تشير العديد من الدراسات إلى أن تناول خل التفاح قبل الوجبات يمكن أن يساعد على تقليل ارتفاع السكر في الدم بعد الأكل، خاصة لمرضى السكري من النوع الثاني، لأنه يبطئ من امتصاص الكربوهيدرات.

أظهرت الأبحاث أن خل التفاح قد يحسن من استجابة الجسم للإنسولين، مما يساهم في الوقاية من مقاومة الإنسولين، التي تعد أحد أبرز أسباب السمنة والسكري.

يساعد خل التفاح على زيادة الشعور بالشبع، مما يؤدي إلى تقليل كمية الطعام المتناول، كما أنه ينشط عملية الأيض وحرق الدهون.

تشير بعض الدراسات إلى أن الاستهلاك المنتظم لخل التفاح قد يساهم في تقليل مستويات الكوليسترول الضار، وزيادة الكوليسترول الجيد، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

خل التفاح يحتوي على البوتاسيوم، وهو معدن يساهم في توسيع الأوعية الدموية وتنظيم ضغط الدم، كما أنه يساعد على التخلص من الصوديوم الزائد في الجسم.

بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا والفيروسات، يعمل خل التفاح كعامل مطهر طبيعي، مما يساعد في مكافحة العدوى وتقوية المناعة.

خل التفاح العضوي يحتوي على مضادات أكسدة مثل حمض الماليك والفينولات، التي تقلل من تلف الخلايا وتحمي الجسم من الأمراض المزمنة.

خل التفاح يستخدم كتونر طبيعي للبشرة، يساعد في موازنة درجة الحموضة (pH) ويقلل من الحبوب والرؤوس السوداء.، كما يساعد في تهدئة التهابات الجلد والوقاية من البكتيريا المسببة لحب الشباب.

خل التفاح يقتل الفطريات والبكتيريا التي تسبب القشرة، ويساعد على تنظيف فروة الرأس من الرواسب والدهون الزائدة، ز يمكن استخدامه كمحلول شطف للشعر بعد الغسيل.

بفضل خصائصه الحمضية، يمكن أن يساعد خل التفاح على تقشير الجلد بشكل لطيف وتفتيح البقع الداكنة الناتجة عن الشمس أو التقدم في العمر.

استخدام خل التفاح بعد غسل الشعر يعيد التوازن الحمضي لفروة الرأس، ويزيل الترسبات، مما يجعل الشعر أكثر نعومة ولمعان.

محاذير استخدام خل التفاح العضوى

وأوضح الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، أنه يجب دائما تخفيف خل التفاح قبل الاستخدام لتجنب تهيج الجلد أو تلف مينا الأسنان، ولا ينصح بالإفراط في تناوله، حيث قد يسبب انخفاض حاد في البوتاسيوم أو اضطراب في المعدة، ويفضل استشارة الطبيب قبل استخدامه بانتظام، خاصة لمن يتناولون أدوية للسكر أو الضغط.

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