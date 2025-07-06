تقدمه مها الصغير، موعد عرض برنامج "كلام كبير" على قناة ON

تعرض قناة "ON"، بداية من يوم الجمعة المقبلة 11 يوليو، برنامج "كلام كبير" من تقديم الإعلامية مها الصغير، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

وتحاور مها الصغير من خلال برنامجها "كلام كبير"، العديد من نجوم الفن، في حديث خاص عن أعمالهم ونجاحاتهم، كما يكشفون عن جوانب في شخصياتهم لا يعلمها أحد، والكثير من الأسرار التي تذاع لأول مرة.

موعد عرض البرنامج

البرنامج يعرض حصريًا على قناة "ON" الجمعة والسبت من كل أسبوع ويستضيف العديد من النجوم منهم الفنان أحمد السقا وبشرى وهند صبري، وباسم سمرة، وأحمد فهمي والمخرج محمد سامي والكاتب أحمد مراد وآخرين.

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