أخبار مصر اليوم: غلق تقاطع الإقليمي مع الإسكندرية الصحراوي لمدة أسبوع.. محظورات على طلاب الثانوية العامة أثناء اختبارات القدرات.. طرق استعادة الرقم السري لبطاقة التموين

أخبار مصر اليوم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية أكثر من وسيلة أمام المواطنين لاستعادة الرقم السري الخاص ببطاقة التموين، بما يضمن سهولة صرف المقررات الشهرية لكل أسرة وفقًا لحصتها.

يعتبر المعهد الفني للتمريض بحلوان أحد المؤسسات التعليمية الملحقة بالجامعات المصرية وزارة التعليم العالي، ويخضع لإشراف كلية التمريض بجامعة حلوان.

تقرر غلق الطريق الدائري الإقليمي بداية من التقاطع مع الإسكندرية الصحراوي وحتى التقاطع مع طريق السويس الصحراوي لمدة أسبوع بدءًا من الساعة السادسة صباحًا يوم الثلاثاء الموافق 8/7/2025، وذلك لتدعيم وتحسين ورفع كفاءة وسائل التحكم المروري والسلامة المرورية للتحويلات المؤقتة وصيانة هذه التحويلات وتكثيف العلامات الإرشادية والتحذيرية ومحددات السرعة، على أن يتم مراجعة توزيع الكثافات المرورية مع بداية أسبوع الغلق على الطرق البديلة.

تنسيق الجامعات 2025، تنطلق اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة السبت المقبل، وذلك بعد انتهاء امتحانات شهادة الثانوية العامة وفقا لما أعلنه مكتب التنسيق.

تابعت غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الأحد، سير أعمال لجان تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ في يومها الثاني على التوالي، بجميع المقار المحددة بالمحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية.

أعلن الدكتور جودة غانم رئيس قطاع التعليم والمشرف العام على مكتب التنسيق، أن الفرصة متاحة أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونيًّا عبر موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت من هنــــــــــــــا، وذلك اعتبارًا من يوم السبت الموافق 12/7/2025 وحتى يوم الخميس الموافق 24/7/2025.

أكد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن محافظة القاهرة مستمرة في إجراءات التعامل مع العقارات ذات الخطورة الداهمة والآيلة للسقوط، حيث يتم حصرها والتعامل السريع معها حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

انتهت اللجنة الهندسية التى ترأسها الفريق كامل الوزير من دراستها لحالة الطريق الإقليمى وأكدت اللجنة سلامة تصميم الطريق وأنه مطابق للمواصفات العالمية ومع ذلك أوصت اللجنة بغلق الطريق لمدة أسبوع.

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