الأحد 06 يوليو 2025
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طرق استعادة الرقم السري لبطاقة التموين لصرف السلع التموينية

بطاقات التموين، فيتو
بطاقات التموين، فيتو
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أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية أكثر من وسيلة أمام المواطنين لاستعادة الرقم السري الخاص ببطاقة التموين، بما يضمن سهولة صرف المقررات الشهرية لكل أسرة وفقًا لحصتها.

وأوضحت الوزارة أن هناك ثلاث طرق يمكن للمواطنين اختيار الأنسب منها:

الطريقة الأولى: إرسال رسالة نصية تحتوي على الرقم «1» إلى الرقم المختصر (9136)، لتتلقى بعدها رسالة بالرقم السري الجديد.

الطريقة الثانية: إرسال رسالة نصية إلى الرقم (91237)، وسيصل الرقم السري في رسالة لاحقة على الهاتف المحمول المسجل.

الموقع الإلكتروني الرسمي لدعم مصر

الطريقة الثالثة: من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لدعم مصر ([www.tamwin.com.eg)،](http://www.tamwin.com.eg%29،) حيث يتم إدخال الرقم القومي للبطاقة التموينية المكون من 12 رقمًا، ثم اختيار المحافظة التابع لها صاحب البطاقة، والضغط على «تسجيل الدخول»، ومن قائمة الخدمات اختيار «إعادة إرسال الرقم السري».

وأكدت الوزارة أن الرقم السري لبطاقة التموين يتم إرساله فقط إلى رقم الهاتف المحمول المسجل باسم صاحب البطاقة لدى شركات الاتصالات، لتمكينه من صرف السلع التموينية الشهرية بسهولة.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار سعي وزارة التموين والتجارة الداخلية لتيسير الخدمات على المواطنين وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

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