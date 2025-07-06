الأحد 06 يوليو 2025
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الوطنية للانتخابات: 35 مرشحًا باليوم الثاني من تلقي طلبات الترشح لـ«الشيوخ»

الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات
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تابعت غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الأحد، سير أعمال لجان تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ في يومها الثاني على التوالي، بجميع المقار المحددة بالمحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية.

وأعلنت الهيئة، في بيان صحفي، أن اليوم الثاني شهد تقدم 35 مرشحًا بأوراقهم على النظام الفردي، بينما لم يتقدم أي مرشح بنظام القوائم حتى الآن.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد راغبي الترشح منذ فتح باب التقديم إلى 236 مرشحًا.

 

وأكدت غرفة العمليات أنها لم ترصد أي معوقات أو شكاوى تؤثر على سير العملية، مشيرة إلى انتظام العمل بجميع اللجان في أجواء يسودها الالتزام والانضباط.

 

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الهيئة الوطنية للانتخابات المحاكم الابتدائية انتخابات مجلس الشيوخ

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