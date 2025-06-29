وزارة التموين تستعد لصرف مقررات يوليو

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية استعداداتها لصرف مقررات شهر يوليو المقبل لأصحاب البطاقات التموينية، من خلال شركتي الجملة (العامة والمصرية) المنتشرتين على مستوى الجمهورية، وذلك ضمن خطة الدولة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للفئات المستحقة للدعم.

ووجهت وزارة التموين بضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية في المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية، مع ضمان توافر كافة الأصناف على بطاقات التموين، وتشديد الرقابة على عمليات الصرف لضمان انتظامها دون أي معوقات.

ضخ السلع.. واستقرار الأسعار

وأوضحت الوزارة أنه تم تأمين كميات كافية من السلع الاستراتيجية، وعلى رأسها:

الزيت: ما يزيد عن 43 ألف طن زيت معبأ.

السكر: ضخ أكثر من 65 ألف طن.

الأرز والمكرونة: توفير ما يزيد عن 24 ألف طن مكرونة و10 آلاف طن أرز.

وأشارت الوزارة إلى أنه لا توجد أي نية لتحريك أسعار السلع التموينية خلال شهر يوليو، في إطار حرص الحكومة على تخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية.

صرف الدعم وفق النظام المقرر

ويستمر نظام صرف السلع التموينية المعتاد، حيث يحصل كل مواطن مقيد على بطاقة تموين على دعم شهري بقيمة 50 جنيهًا، بحد أقصى 4 أفراد، و25 جنيهًا لكل فرد إضافي، مع إمكانية الاختيار الحر من بين قائمة السلع حسب احتياجات كل أسرة.

كما تستمر الوزارة في توفير الخبز المدعم يوميًا من خلال المخابز البلدية، بسعر 20 قروش للرغيف، بالإضافة إلى صرف المنظومة الجديدة لـ"الدعم النقدي المشروط" التي بدأت الوزارة في تطبيقها على نطاق محدود تمهيدًا للتوسع فيها مستقبلًا.

تكثيف الرقابة على المنافذ

وشددت وزارة التموين على مديرياتها في مختلف المحافظات بضرورة متابعة عمليات التوزيع ومراقبة الأسواق، لضمان جودة السلع ووصولها لمستحقيها، كما تم توجيه حملات رقابية مكثفة لضبط أي مخالفات أو محاولات احتكار أو بيع بالسوق السوداء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.