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لطلاب الثانوية العامة، كل ما تريد معرفته عن المعهد الفني للتمريض بجامعة حلوان

المعهد الفني للتمريض
المعهد الفني للتمريض جامعة حلوان

يعتبر المعهد الفني للتمريض بحلوان أحد المؤسسات التعليمية الملحقة بالجامعات المصرية وزارة التعليم العالي، ويخضع لإشراف كلية التمريض بجامعة حلوان. 

 

"هنا تنبض الإنسانية ونتعلم العطاء" المعهد الفني للتمريض جامعة حلوان

تم البدء بالدراسة في المعهد في العام الجامعي 2014/ 2015، كما يتواجد المعهد بالدور الأرضي بمبنى كلية التمريض داخل الحرم الجامعي بكلية حلوان

 

المعهد الفني للتمريض جامعة حلوان

ويهدف المعهد إلى تخريج ممرض فني مؤهل بالعلوم والمهارات التمريضية الفنية التي تؤهله لتقديم رعاية تمريضية تلبي احتياجات المجتمع وأيضًا تساير التقدم الدولي من خلال تحسين جودة الرعاية التمريضية المقدمة والقائمة على دلائل الأبحاث. 

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ويمنح المعهد الفني للتمريض التابع لكليات التمريض الشهادات العلمية التالية: 

1- دبلوم المعهد الفني للتمريض  

شروط القبول في المعهد: 

1- الحاصلون على شهادة الثانوية العامة (شعبة علمي علوم) 
2- دراسة اللغة الإنجليزية (لغة أولى أو ثانية) 
3- اجتياز الكشف الطبي.


4- التقدم للالتحاق بالمعهد عن طريق مكتب التنسيق للقبول بالجامعات وذلك طبقًا للقواعد والأنظمة التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات.

5- يقبل الطلاب الوافدون بنفس الشروط العامة لقبول نظرائهم المصريين ووفق القواعد التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات.

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