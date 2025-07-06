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قبل انهياره، إزالة عقار مائل بشارع مصر حلوان الزراعي (صور)

عقار مائل بحلوان،فيتو
عقار مائل بحلوان،فيتو
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أكد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن محافظة القاهرة مستمرة في إجراءات التعامل مع العقارات ذات الخطورة الداهمة والآيلة للسقوط، حيث يتم حصرها والتعامل السريع معها حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بسرعة تنفيذ قرارات إزالة العقارات الآيلة للسقوط، وإعداد تقرير يومي بما تم من إجراءات.

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وفى هذا السياق بدأت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة فى إزالة عقار مائل بشارع مصر حلوان الزراعى بحى طرة مكون من أرضى و١٠ أدوار حفاظًا على ممتلكات المواطنين المجاورين له وحرصًا على سلامة أرواحهم، مع اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المارة أثناء التنفيذ.

 

وارتفع عدد العقارات التى تم إخلاؤها بحى السيدة زينب لخطورتها الداهمة إلى 12 عقارا.

وأخلت أجهزة حى السيدة زينب برئاسة  الدكتور مهران عبداللطيف مهران رئيس الحى المنازل  بالتنسيق مع قسم شرطة السيدة زينب وقائد شرطة المرافق بالحى ومدير الإدارة الهندسية ومهندسي الحى.


إخلاء العقارات ذات الخطورة الداهمة بالسيدة زينب

وتم غلق وتشميع عدد من عقارات الخطورة الداهمة وإخلاء العقارات من السكان دون المنقولات فضلا عن التنبيه بإنشاء الصلبات اللازمة لعقاريين.


وناشد حى السيدة زينب  المواطنين بسرعة إخلاء العقارات والإبلاغ عن اى شروخ أو تصدعات او مشكلة تحدث بالعقار مع التأكيد والتشديد والاهتمام بالصيانة الدورية لوسائل الصرف الصحي الداخلية والخارجية وأي أعمال تتم بالعقارات الغرض منها صيانة العقار أو أعمال تشطيبات.

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إبراهيم صابر محافظ القاهرة إزالة العقارات الأيلة للسقوط ازالة عقار مائل د إبراهيم صابر محافظ القاهرة حلوان

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