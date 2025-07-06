لجنة استشارية تؤكد سلامة تصميم "الإقليمي الدائري" ومطابقته للمواصفات العالمية

انتهت اللجنة الهندسية التى ترأسها الفريق كامل الوزير من دراستها لحالة الطريق الإقليمى وأكدت اللجنة سلامة تصميم الطريق وأنه مطابق للمواصفات العالمية ومع ذلك أوصت اللجنة بغلق الطريق لمدة أسبوع.

وكان وزير النقل تفقد واعضاء اللجنة الاستشارية مواقع عدة بالطريق الاقليمى اليوم للتأكد من سلامة الطريق وانتهت اللجنة إلى تقرير بحالة الطريق

وجاءت نتائج اللجنة كالتالي:



1- أكد التقرير المعد من إستشاري الطرق بجامعات القاهرة وعين شمس والزقازيق علي سلامة تصميم وتنفيذ الطريق الدائري الإقليمي وعدم وجود أي نقاط ضعف في التصميم أو التنفيذ تؤدي إلي وقوع حوادث .

2- وأكدت اللجنة أن الحمولات الزائدة للنقل الثقيل هى سبب تدهور حالة الطريق .

3- غلق كلي مؤقت وذلك لتركيب رادارات ثابتة وتأمين الطريق بالكامل للإتجاه القادم من تقاطع الإقليمي مع الإسكندرية الصحراوي وحتي تقاطع الاقليمي مع طريق السويس الصحراوي لمدة أسبوع بدءًا من الساعة السادسة صباحًا يوم الثلاثاء الموافق 8/7/2025 وذلك لتدعيم وتحسين ورفع كفاءة وسائل التحكم المروري والسلامة المرورية للتحويلات المؤقتة وصيانة هذه التحويلات وتكثيف العلامات الإرشادية والتحذيرية ومحددات السرعة علي أن يتم مراجعة توزيع الكثافات المرورية مع بداية اسبوع الغلق على الطرق البديلة.

جاء ذلك بناء علي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بدراسة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق الطريق الدائري الإقليمي في المناطق التي تشهد أعمال رفع الكفاءة والصيانة، مع وضع البدائل المناسبة والأمنة، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين وضمان إنجاز الأعمال في أسرع وقت، كما وجه وزارة الداخلية بسرعة اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين وتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة لفرض الانضباط والالتزام بالقانون على كافة الطرق، خاصة من حيث السرعة والحمولة للحفاظ على ارواح وأموال المواطنين.

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