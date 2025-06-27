طريقة تحضير آيس كريم طبيعي ومنعش بالمنزل

يعد الآيس كريم طريقة صحية ولذيذة لمقاومة حر الصيف، وهذه الوصفة لمثلجات الفاكهة المركزة تقدم غنية بالفوائد الغذائية وسهلة التحضير في منزلك لتكون دائمًا في متناول اليد بالثلاجة.

طريقة تحضير الآيس كريم بالمنزل

لست بحاجة إلى قوالب متخصصة لتحضير هذه المثلجات الشهية، على الرغم من توافر العديد من الخيارات في الأسواق، يمكن بسهولة استخدام قوالب الكب كيك أو حتى الأكواب الورقية التي يمكن تقشيرها بسهولة، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي

المكونات

لتحضير 12 قطعة من المثلجات المنعشة، تحتاج إلى المكونات التالية:

1 كوب من المانجا المهروس (حوالي 2 حبة متوسطة)

1 كوب من البابايا المهروسة (حوالي 1 حبة متوسطة)

1 كوب من الأناناس المهروس (حوالي 1 حبة صغيرة)

3 ملاعق كبيرة من السكر الناعم

3 ملاعق كبيرة من عصير الليمون الطازج

12 عودًا خشبيًا للمثلجات

طريقة التحضير

قسّم الفاكهة – المانجو، البابايا، والأناناس – إلى أوعية منفصلة.

أضف إلى كل وعاء 3/4 كوب من الماء، ملعقة كبيرة من السكر، وملعقة كبيرة من عصير الليمون. اخلط المكونات جيدًا حتى تتجانس.

وزّع كل نوع من الفاكهة المخفوق على 4 قوالب مصاصات، أو قوالب كب كيك، أو أكواب ورقية.

إذا كنت تستخدم قوالب المصاصات المخصصة، قم بتثبيت الأغطية وأدخل الأعواد في الفتحات المخصصة. جمدها لمدة 3 ساعات على الأقل حتى تتماسك تمامًا.

في حال استخدام قوالب الكب كيك أو الأكواب الورقية، جمد الخليط جزئيًا لمدة ساعة تقريبًا قبل إدخال الأعواد في منتصف كل كوب. استمر في التجميد لمدة 3 ساعات على الأقل.

الفوائد الصحية للمكونات

تزخر هذه المثلجات بفوائد صحية جمة بفضل مكوناتها الطبيعية:

المانجا: ليست مجرد فاكهة استوائية لذيذة، بل هي كنز من الفيتامينات والمعادن. غنية بفيتامين C، وفيتامين A، وفيتامين E التي تدعم صحة البشرة، العينين، والشعر. كما تحتوي على فيتامينات B مثل حمض الفوليك (فيتامين B9) وفيتامين B6 لدعم الوظائف الذهنية. بالإضافة إلى ذلك، هي مصدر جيد لفيتامين K المقوي للعظام والألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان التي تعزز صحة الجهاز الهضمي.

الأناناس: يتميز الأناناس بغناه بالمنجنيز، وهو معدن أساسي للحفاظ على صحة العظام وتنظيم عملية الأيض. كما يحتوي على فيتامين C وفيتامينات B وألياف مفيدة للأمعاء. أما مركب البروميلين الفريد، فيقدم دعمًا صحيًا متعدد الأوجه، من مكافحة الالتهابات إلى المساعدة في الهضم.

البابايا: قد لا تبدو البابايا جذابة من الخارج، لكن فوائدها تتجاوز مظهرها. تحتوي على الماغنيسيوم، وهو معدن حيوي يدعم صحة العضلات والقلب والعظام، بالإضافة إلى أجهزة الجسم المهمة الأخرى. كما أنها مصدر لفيتامين C الذي يعزز المناعة، ومركب طبيعي يُدعى "الباباين" الذي يساعد الأمعاء على العمل بسلاسة ويحمي من الإحساس المزعج بالانتفاخ.

الليمون الحامض: يضيف الليمون لمسة حامضية منعشة ويقدم فوائد صحية ملحوظة. يحتوي على البكتين، وهو ألياف قابلة للذوبان مفيدة لصحة القلب، بالإضافة إلى الكالسيوم، وفيتامين D، والماغنيسيوم لعظام قوية. وهو أيضًا مصدر ممتاز للبوتاسيوم وفيتامين A.

المعلومات الغذائية (لكل حصة)

السعراطريقة ت الحرارية: 50

الكربوهيدرات: 14 جرام

الألياف الغذائية: 1 جرام

البوتاسيوم: 145 ملي جرام

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