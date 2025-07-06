الأحد 06 يوليو 2025
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محافظات

تدريب العاملين بمياه الفيوم علي لوائح تنظيم العمل بالشركات التابعة

تدريب، فيتو
تدريب، فيتو

نظمت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، دورة تدريبية مكثفة، للعاملين بها، بهدف تعريفهم بلائحة نظام العاملين بالشركات التابعة، وأقيم التدريب بمقر الإدارة العامة للتدريب بمحطة مياه العزب الجديدة.

رفع كفاءة العاملين

ويعتبر التدريب علي اللائحة المنظمة للعمل في الشركات التابعة،  أحد أهم محاور رفع وعي الموظفين باللوائح والقوانين المنظمة للعمل، مما يسهم في تعزيز الشفافية والامتثال ورفع مستوى الاحترافية داخل بيئة العمل، والإلمام الكامل بالقوانين والسياسات والإجراءات المتبعة داخل الشركة، وتوفير معلومات واضحة حول حقوق وواجبات العاملين، يساهم في ترسيخ القيم المؤسسية، وبناء الثقة، وتعزيز التعاون بين الموظفين، إضافة إلى تقليل فرص النزاعات، وخلق بيئة عمل إيجابية ومنتجة.

محاور التدريب

وقد تناول البرنامج التدريبي، عدة محاور، أهمها، الإجازات وانواعها وضوابط الحصول عليها، وإعداد وكتابة تقارير كفاءة الأداء، وكيفية احتساب المرتبات والمعاشات والضرائب، والتعيين ومن له سلطة التعيين، والترقية، النقل، الندب، والإعارة، والجزاءات التأديبية وأنواعها.

 

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وتحرص شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى،  على تنمية مهارات ومعارف العاملين، وتهيئتهم للتعامل بكفاءة مع مختلف جوانب النظام الوظيفي والإداري

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