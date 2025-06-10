مياه الفيوم تعقد اجتماعا لمتابعة جاهزية خدماتها للمواطنين

عقدت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، اجتماعا اليوم الثلاثاء، لمتابعة استمرارية خدمة المياه للمواطنين، مع رصد بعض المناطق التي شهدت انقطاعًا لمياه الشرب، ومتابعتها عن كثب بالتوازي مع انتظام الاستهلاك، لحين الانتهاء من تنفيذ مشروعات إنشاء محطات المياه الجديدة التي ستساهم في زيادة كمية المياه المنتجة خلال الفترة القادمة.

إحلال وتجديد الشبكات

كما ناقش الاجتماع خطة الإحلال والتجديد لشبكات المياه وتوسيعها، بالإضافة إلى تأكيد أهمية الصيانة الدورية لجميع محطات المياه، وضرورة سرعة إصلاح المحابس المتعطلة والكسور والتسريبات لضمان استمرارية تدفق المياه بشكل جيد. وتم التأكيد على ضرورة الالتزام بالمعايير القياسية في تشغيل محطات المياه لتعزيز الإنتاج وجودته.

وشدد الاجتماع على التنسيق المستمر بين جميع المعنيين لضمان استدامة الخدمة وتحقيق مستوى أفضل من كفاءة التوزيع، مع التأكيد على الاستمرار في تحسين الأداء بشكل عام.

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