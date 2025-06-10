الثلاثاء 10 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مياه الفيوم تعقد اجتماعا لمتابعة جاهزية خدماتها للمواطنين

جانب من الاجتماع،
جانب من الاجتماع، فيتو

عقدت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، اجتماعا اليوم الثلاثاء، لمتابعة استمرارية خدمة المياه للمواطنين، مع رصد بعض المناطق التي شهدت انقطاعًا لمياه الشرب، ومتابعتها عن كثب بالتوازي مع انتظام الاستهلاك، لحين الانتهاء من تنفيذ مشروعات إنشاء محطات المياه الجديدة التي ستساهم في زيادة كمية المياه المنتجة خلال الفترة القادمة.

 

إحلال وتجديد الشبكات

كما ناقش الاجتماع خطة الإحلال والتجديد لشبكات المياه وتوسيعها، بالإضافة إلى تأكيد أهمية الصيانة الدورية لجميع محطات المياه، وضرورة سرعة إصلاح المحابس المتعطلة والكسور والتسريبات لضمان استمرارية تدفق المياه بشكل جيد. وتم التأكيد على ضرورة الالتزام بالمعايير القياسية في تشغيل محطات المياه لتعزيز الإنتاج وجودته.

 

حالة الطقس غدا الأربعاء 11-6-2025 في الفيوم

مقتل طالب في مشاجرة مع زميله بعد أداء امتحان الرياضة المالية بالفيوم

وشدد الاجتماع على التنسيق المستمر بين جميع المعنيين لضمان استدامة الخدمة وتحقيق مستوى أفضل من كفاءة التوزيع، مع التأكيد على الاستمرار في تحسين الأداء بشكل عام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم احلال وتجديد الاحلال والتجديد الشرب والصرف الصحى المعايير القياسية تجديد الشبكات شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي مياه الشرب والصرف

مواد متعلقة

بالأسعار والأماكن، تفاصيل حجز شقق جنة بالمدن الجديدة

وهم‭ ‬السلام‭ ‬وصراع‭ ‬الوجود

محمد رحيم على شاشة "الوثائقية" في بودكاست "كلام في الفن" الأربعاء

وزارة‭ ‬التعليم‭: ‬ الحبس‭ ‬5‭ ‬سنوات‭ ‬مع‭ ‬الشغل‭ ‬لأى‭ ‬طالب‭ ‬يضيع‭ ‬التابلت‭ ‬‬والمؤبد‭ ‬لولى‭ ‬أمره‭!

خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء.. كامل الوزير يستعرض خطة التنمية الصناعية.. 7 محاور لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.. وإقرار تيسيرات وحوافز للنهوض بالقطاع

15 قرارا مهما لمجلس الوزراء.. قبول الطلاب دون الحد الأدنى بالجامعات الخاصة والأهلية عبر "السنة التأسيسية".. حزمة تسهيلات لإنهاء المنازعات الضريبية.. وتشكيل لجنة سيادية لتحديد سقف الاقتراض

8 قرارات عاجلة لرئيس الوزراء اليوم، تعرف عليها

غدًا، قطع المياه عن عدد من المناطق ببني سويف

الأكثر قراءة

ريبيرو يفاضل بين الشناوي وشوبير في حراسة مرمى الأهلي أمام إنتر ميامي

شاب ينعى نفسه ويتخلص من حياته بعد حرمانه من رؤية أطفاله بالغربية

ننشر قائمة الأهلي الرسمية في كأس العالم للأندية

بعد اتساع أعمال الشغب، جنرال أمريكي يحذر من امتداد الاحتجاجات لكل الولايات المتحدة

هل الذي لا يشكر نعم الله يكون كافرا؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

قرار جديد من حماية المستهلك بشأن أحد منتجات شركة "إيكيا" للأثاث

الفيفا يحذر ميسي ورفاقه من صدام البداية بمونديال الأندية: الأهلي عملاق

مشاجرة بالأسلحة النارية في أسيوط، والأمن يكشف التفاصيل وحصيلة المصابين

خدمات

المزيد

أسعار السكر في الأسواق اليوم الثلاثاء 10/6/2025

تعرف على سعر القصدير اليوم الثلاثاء

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

بمشاركة الأهلي.. موعد مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات من كأس العالم للأندية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل الذي لا يشكر نعم الله يكون كافرا؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

تفسير رؤية البيض في المنام وعلاقتها بالرزق الكثير والبركة في المال

مسجد الإجابة بالمدينة، فضله وأسماؤه وسر تسميته

المزيد
الجريدة الرسمية