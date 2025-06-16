مياه الفيوم: إزالة 1533 وصلة غير شرعية منذ بداية العام الجاري

أعلنت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، أن لجنة التوصيلات غير القانونية التابعة للإدارة العامة للرقابة والمتابعة أزالت 1533 توصيلة مياه خلسة منذ مطلع العام الحالي، وحتى نهاية مايو الماضي، وتم تحرير المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تفاصيل الحالات المضبوطة

وكانت الحالات المضبوطة عبارة عن 602 توصيلة خلسة متنوعة ما بين سكني وتجاري و45 توصيلة ري أراضي زراعية بمياه الشرب، و859 حالة مخالفة لشروط التعاقد، و21 حالة سرقة مياة قبل العداد، و15 مواطنا رفعوا العداد الخاص بهم لاستخدام المياه في أغراض التشييد والبناء والتهرب من دفع المستحقات المالية.

ممارسات تهدر مياه الشرب

وتعد الممارسات السلبية التي يلجأ إليها بعض المواطنين سواء كانت سرقة مياه وري أراض زراعية بمياه الشرب واستخدام خراطيم المياه لرش الشوارع وغيرها من سبل الإهدار تفاقم معاناة الأهالي في الحصول على أبسط حقوقهم وتتسبب في إهدار موارد الدولة وتعطيل برامج التنمية

وقال ناصر العمدة مدير عام الرقابة والمتابعة، إن الحملات مستمرة لمتابعة وإزالة كافة التعديات على شبكات مياه الشرب بمختلف أنحاء المحافظة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق جميع المتجاوزين.

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