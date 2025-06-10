ردا على ما نشرته فيتو، شركة المياه تعلن عن حل جذري لأزمة فديمين هوارة عدلان

ردا على نشرته بوابة فيتو ، أعلنت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، أن مشكلة انقطاع مياه الشرب بفديمين، تجري الشركة اعداد موازنة للمحابس بعد استقرار استهلاك المياه الفترة الماضية وتصل مياه الشرب الي المناطق المتضررة مساء اليوم، وستتحسن ضغوط المياه بعد تشغيل المرحلة الثالثة من محطة العزب الجديدة، أما قرية هوارة عدلان فإن مياه الشرب بها في حالة جيدة والانقطاع يكون أثناء صيانة فجائية أو أثناء زيادة الاستهلاك.

مختصر تحقيق فيتو

وكانت بوابة فيتو الإخبارية، قد نشرت اليوم تحقيقا عن تضرر الأهالي بقرية فديمين من انقطاع مياه الشرب المستمر في 3 مناطق هي "المنطقة الغربية ـ المثلث – الجبل"، أما هوارة عدلان فقد تضرر الأهالي من انقطاع مياه الشرب في منطقتي الزوراء والمرج.

وقد جاء رد شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي فور نشر التحقيق، كما سلف.

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