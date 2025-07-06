احتفالا بثورة يوليو، جامعة الفيوم تناقش دور العلوم الإنسانية في نهضة الوطن

قال الدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، إن الجامعة عقدت ندوة تثقيفية بعنوان "دور العلوم الإنسانية في نهضة الوطن وفق رؤية مصر 2030" في إطار احتفال الجامعة بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة.

بناء الانسان وتشكيل وعيه

وقال نائب رئيس جامعة الفيوم ، الدكتور عرفه صبري حسن، ان العلوم الإنسانية لها دور فعال في بناء الإنسان وتشكيل وعيه، ودوى محوري في مبادرة بناء الإنسان، ودعم رؤية الدولة نحو التنمية الشاملة، والتسلح بالعلم والتكنولوجيا، واستثمار طاقات العلماء والمفكرين، كما أن العلوم الإنسانية هي البوابة الحقيقية لبناء وعي الإنسان المصرى وتقدمه، ودورها لا يقل عن العلوم التطبيقية في دعم التنمية وتحقيق أهداف الدولة المصرية.

خلق مجتمع منتج للمعرفة

وقال وكيل كلية دار العلوم الدكتور عصام عامرية، ان محاور رؤية مصر 2030 في مجال البحث العلمي، تهدف إلى خلق مجتمع منتج للمعرفة، يتيح فرصًا متساوية للتعلم والابتكار، وتشمل الركائزالأساسية لتنمية الإنسان، تطوير منظومة التعليم وتحسين جودتها وتعزيز البحث العلمي والتعاون الأكاديمي، ودعم الابتكار وتوفير بيئة مشجعة له، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

30 يونيو أعادت هوية الدولة

فيما قال المنسق العام للأنشطة بجامعة الفيوم، الدكتور وائل طوبار: إن ثورة 30 يونيو أعادت للدولة المصرية هويتها، وأصبحت انطلاقة نحو تنفيذ رؤية مصر 2030، والعلوم الإنسانية تعمل علي تشكيل الفكر والوعي والهوية الوطنية، من خلال أدواتها المتعددة في مجالات التاريخ، الفلسفة، الأدب، اللغة، الجغرافيا، والشعر.

وأوصت الندوة بتطوير مقررات العلوم الإنسانية بما يواكب التحديات المعاصرة، وإنشاء مراكز فكر داخل الكليات لتحليل وتطبيق الأفكار وتفعيل الربط بين الأنشطة الطلابية والمبادرات الوطنية، وتوسيع نطاق برامج محو الأمية، وخاصة في القرى والمراكز بمحافظة الفيوم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.