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مياه الفيوم تنظم حملة لتوعية المواطنين بمشروعات الصرف الصحي الجديدة

حملة طرق الأبواب
حملة طرق الأبواب للتوعية بأهمية الصرف الصحي، فيتو

أطلقت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى حملة لطرق الأبواب بقرى البلتاجي بمركز أبشواى والعدوة بمركز الفيوم وقصر رشوان بمركز طامية، لتعريف المواطنين بمشروعات الصرف الصحي الجاري تنفيذها ضمن برنامج توسعات الصرف الصحي بالمحافظة.

الهدف من الحملة

 تهدف الحملات  إلى إطلاع المواطنين على أهمية مشروعات الصرف الصحي ودورها في تحسين الصحة العامة وحماية البيئة، وشرح مراحل التنفيذ وخطط التوسع وآليات الاستفادة من الخدمة فور الانتهاء من المشروعات،وضرورة التعاون مع الجهات المنفذة ومساعدتهم وتذليل الصعوبات والمعوقات أثناء أعمال الحفر داخل الشوارع.

 

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وتهدف شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، الي الاتصال المباشر مع المواطنين، بما يعزز  دور المشاركة المجتمعية في إنجاح خطط التوسعات وتحقيق التنمية المستدامة، ويتم خلال الحملة توزيع مطويات توعوية، ولصق بوسترات موضح بها أرقام الشكاوى في حالة حدوث أي مشكلة تتعلق بأعمال التنفيذ،وتنظيم لقاءات مباشرة مع الأهالي للإجابة عن استفساراتهم، والتأكيد على أهمية التعاون المجتمعي لضمان نجاح تنفيذ المشروعات واستدامتها.

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