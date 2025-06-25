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محافظات

تضامن الفيوم: توصيل مياه الشرب لـ 16.4 ألف أسرة بالمجان

وصلات مياة الشرب،
وصلات مياة الشرب، فيتو

اعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم، أن الجمعيات الأهلية، نجحت فى تركيب  16408 وصلة مياه شرب  للأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية بقرى ومراكز محافظة الفيوم بالمجان، منذ بداية العمل في هذا المجال، ويهدف مشروع توصيل مياه الشرب الي توفير حياة كريمة  لهم وتضمن  المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه  المستلزمات الضرورية للحياة.

معايير اختيار الأسر المستفيدة من خدمات الجمعيات الأهلية

وقالت الدكتورة شيرين فتحي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الشرقية، أنه تم اختيار الأسر المستفيدة  وفقا لعدة معايير منها المستوى المادي والاقتصادي والمعيشي للأسر المستحقة وفق معايير التنمية وترتيب النطاقات الأشد احتياجا، والمواطن المستفيد من  خدمات الجمعيات الأهلية  لا يتحمل أية تكاليف على الإطلاق، فالخدمات تقدم إلى المستفيدين بالمجان.

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وأضافت أن توصيل مياه الشرب للأسر الأولى بالرعاية، يأتي ضمن خطة النهوض بالأسرة المصرية، وفقا لرؤية الدولة 2030.

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