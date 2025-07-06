توجيهات رئاسية للتصدي لحوادث الطريق الإقليمي.. وجهود مكثفة من الداخلية على الطرق.. ومصادر أمنية: الكشف عن المخدرات وتشديد الرقابة ومكافحة السير عكس الاتجاه الأبرز

توجيهات رئاسية وحوادث مرورية على الطريق الإقليمي، وضعت وزارة الداخلية أمام مهمة جديدة فى ضبط الإيقاع المروري وحماية أرواح المواطنين، فلم يعد مواجهة تجار الكيف والعناصر الإجرامية أكثر أهمية من فرض منظومة الحماية الأمنية، لتمتد الى حفظ دماء الأبرياء من نزيف الأسفلت الذى لا ينضب.

توجيهات رئاسية

على مدار الأيام الماضية وحتى كتابة هذه السطور، اتخذت وزارة الداخلية خطة أمنية سريعة بعد حادث الطريق الإقليمي فى حماية أرواح المواطنين عبر تفعيل خطة تتكون من 3 محاور رئيسية والتى اعتمادها اللواء محمود توفيق وزير الداخلية شملت " ملاحقة مرتكبى الجرائم على الطرق، ومنع وقوع الحوادث عبر اجراءات استباقية، تعزيز منظومة العمل المرورى بأدوات حديثة، التنسيق المشترك مع كافة المؤسسات المعنية للحد من الحوادث.

حوادث مرورية على الطريق الإقليمي

ووفقا لمصادر مطلعه، كلف وزير الداخلية مساعديه والقيادات الأمنية المسئولة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وفرض خطة شاملة لمكافحة كافة الظواهر السلبية والحد من أسباب حوادث الطرق.

كيف واجهت وزارة الداخلية شبح الموت على الطرق

وأشارت المصادر، بإجراء عمليات تنسيق مشترك بين غرفة عمليات المرور المركزى مع غرفة عمليات بمديريات الأمن تنسيقا مع غرفة عمليات الوزارة الرئيسية لمتابعة والمراقبة الدقيقة لحركة الطرق، فضلا عن التنسيق مع الخدمات المرورية والأمنية الميدانية وتكثيف الانتشار المرورى على كافة الطرق السريعة والمحاور الهامة.

وذكرت المصادر، بان الجهود الأمنية المبذولة لم تكن فى معزل عن الواقعة ولكن تعمل يوميًا عبر توجيه حملات مرورية موسعة على الطرق السريعة والصحراوية والساحيلية وداخل المحافظات وتحقق نتائج تصل الى 40 ألف مخالفة مرورية متنوعة.

وأكدت المصادر، بان أجهزة الوزارة المعنية تقوم بالتنسيق مع كافة الجهات المختصة مثل صندوق مكافحة الأدمان وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم وغيرها من مؤسسات الدولة عبر توجيه حملات الكشف عن المخدرات للسائقى السيارات المدارس والطرق السريعة وقائدى المركبات.

فرق خاصة تلاحق مرتكبى السير عكس الإتجاه

وكما تقوم وزارة الداخلية بالربط بين كافة الخدمات الميدانية وإدارة التكنولوجيا المعلومات ومنظومة كاميرات المراقبة، لضبط كافة السيارات التى تسير عكس الإتجاه واتخاذ اجراءات فورية عبر الملاحقة وتحديد بيان المركبة ومكانها وتوجيه مأمورية أمنية لضبط المركبة وقائدي للحد من حوادث الطرق.

وأسفرت جهود وزارة الداخلية، خلال حملاتها المرورية والانضباطية على مستوى الجمهورية، بهدف ضبط الحالة المرورية وتطبيق القانون، خلال 24 ساعة فقط عن ضبط 73,704 مخالفة مرورية متنوعة، في إطار إستراتيجية الوزارة لتحقيق السيولة المرورية والحد من الحوادث.

وجاءت أبرز المخالفات التي تم رصدها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الوقوف في أماكن عشوائية، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

حملات تحرر مخالفات على الطريق الدائرى الإقليمى

كما شنت الإدارة العامة للمرور حملات موسعة بمناطق الأعمال الجارية على الطريق الدائري الإقليمي، وأسفرت عن ضبط 744 مخالفة مرورية متنوعة شملت: السير عكس الاتجاه، تحميل ركاب بطريقة غير قانونية، مخالفة شروط التراخيص، ومخالفات تتعلق بالأمن والمتانة.

كشف المخدرات على سائقى السيارات بالطرق

وفي إطار حملات الفحص لسائقي المركبات، تم إخضاع 355 سائقًا للكشف عن تعاطي المواد المخدرة، وتبين إيجابية 48 حالة منهم.

كما تم ضبط 36 محكومًا عليهم بإجمالي 136 حكمًا قضائيًا، بالإضافة إلى التحفظ على 7 سيارات لمخالفتها لقوانين المرور.

قرار حاسم من وزارة الداخلية بشأن التجاوز بالطرق

وشددت المصادر المسئولة عن أن وزارة الداخلية تستمر فى حملاتها بشكل يومي بجميع المحافظات، بالتنسيق مع إدارات المرور والجهات المعنية، لضبط المخالفات وتحقيق الانضباط على الطرق، بما يسهم في الحفاظ على الأرواح والممتلكات، وضبط المخالفات الخطرة، وحماية الأرواح والممتلكات، مشددة على أهمية التزام السائقين بقواعد المرور وقوانين الطريق.

400 ألف مخالفة لـ سيارات النقل الثقيل

وكشفت وزارة الداخلية، في بيان رسمي، الحصاد النصف سنوي لجهود الإدارة العامة للمرور على مستوى الجمهورية، خلال الفترة من 1 يناير حتى 30 يونيو 2025، والتي استهدفت تحقيق الانضباط وتسيير الحركة المرورية على الطرق الرئيسية والفرعية، وأسفرت عن ضبط إجمالي 18,063,363 مخالفة مرورية متنوعة. ولمزيد من التفاصيل يمكن الضغط هنا

غياب الثقافة المرورية أحد أسباب حوادث الطرق

من جانبه يقول الخبير المروري اللواء أحمد هشام، بان حوادث الطرق تعود الى عده أسباب من بينها الخلال فى المركبة أو الخطأ البشري أو خطأ فى منظومة الطرق بمعنى أدق هناك أسباب متعددة.

وأشار الخبير المرورى فى تصريحات له بان الدولة أنشأت 7300 كيلومتر من الطرق الجديدة وطوّرت ورفعت كفاءة 6000 كيلومتر أخرى، إلى جانب تشييد وتحديث 1300 كوبري ونفق، ما دفع ترتيب مصر في مؤشر جودة الطرق إلى القفز من المركز 118 عام 2014 إلى المركز 18 عام 2024، مع استهداف المركز 12 بحلول 2030؛ ولكن الثقافة المرورية غائبة لدى بعض السائقين مما يتسبب فى وقوع كوارث على الطرق.

بدائل لـ الطريق الإقليمي بعد غلقه

واقترح عدد من الاستشاريين في مجالات الطرق والكباري على الحكومة بدائل وخطط لحل أزمة الطريق الإقليمى والحد من الحوادث التي يشهدها الطريق بشكل يومي.

وجاءت أبرز المقترحات كما يلى

أن يكون الطريق اتجاه واحد

منع النقل الثقيل

تركيب رادارات بكثافة

وشدد خبراء واستشاريو النقل والطرق على أهمية وضع مخطط زمني لانتهاء الصيانة على الإقليمي ومخطط آخر لصيانة الطرق البديلة للإقليمى.

وهى

طريق الباجور القناطر

طريق بنها الباجور

طريق السادات منوف

طريق السادات شبين الكوم

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي،وجه الحكومة بدراسة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق الطريق الدائري الإقليمي في المناطق التي تشهد أعمال رفع الكفاءة والصيانة، مع وضع البدائل المناسبة والآمنة، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين وضمان إنجاز الأعمال في أسرع وقت، كما وجه وزارة الداخلية بسرعة اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين وتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة لفرض الانضباط والالتزام بالقانون على كافة الطرق، خاصة من حيث السرعة والحمولة للحفاظ على أرواح وأموال المواطنين.

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