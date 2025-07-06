ضبط قائد "توك توك" يسير عكس الاتجاه على طريق سريع بالمنوفية بعد تداول فيديو

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنوفية من ضبط قائد مركبة "توك توك" ظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يسير عكس الاتجاه أعلى أحد الطرق السريعة بدائرة مركز شرطة الباجور، في واقعة أثارت غضب واستياء عدد كبير من مستخدمي المنصات الإلكترونية.

ضبط قائد "توك توك" يسير عكس الاتجاه

وتم فحص الفيديو المتداول، وتحديد المركبة وضبط قائدها الذي تبين أنه مقيم بدائرة مركز شرطة شبين الكوم بالمنوفية، كما تبين أنه لا يحمل تراخيص قيادة أو تسيير للمركبة، التي كانت تسير دون لوحات معدنية.

وقامت قوات الشرطة بالتحفظ على "التوك توك"، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال السائق.

جاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لفرض الانضباط على الطرق السريعة، وضبط المخالفات التي تهدد سلامة المواطنين.

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