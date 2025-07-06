الأحد 06 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط قائد "توك توك" يسير عكس الاتجاه على طريق سريع بالمنوفية بعد تداول فيديو

ضبط قائد توك توك
ضبط قائد "توك توك" يسير عكس الاتجاه بالمنوفية، فيتو

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنوفية من ضبط قائد مركبة "توك توك" ظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يسير عكس الاتجاه أعلى أحد الطرق السريعة بدائرة مركز شرطة الباجور، في واقعة أثارت غضب واستياء عدد كبير من مستخدمي المنصات الإلكترونية.

ضبط قائد "توك توك" يسير عكس الاتجاه 

وتم فحص الفيديو المتداول، وتحديد المركبة وضبط قائدها الذي تبين أنه مقيم بدائرة مركز شرطة شبين الكوم بالمنوفية، كما تبين أنه لا يحمل تراخيص قيادة أو تسيير للمركبة، التي كانت تسير دون لوحات معدنية.

 

الجوازات تواصل تيسير إجراءات استخراج الوثائق لكبار السن

حالة المرور اليوم، كثافات في مصر الجديدة ومدينة نصر والهرم

وقامت قوات الشرطة بالتحفظ على "التوك توك"، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال السائق.

جاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لفرض الانضباط على الطرق السريعة، وضبط المخالفات التي تهدد سلامة المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية المنصات الالكترونية الطرق السريعة ضبط المخالفات سير عكس الاتجاه محافظة المنوفية مركز شرطة الباجور مركز شرطة شبين الكوم وزارة الداخلية

مواد متعلقة

الجوازات تواصل تيسير إجراءات استخراج الوثائق لكبار السن

حالة المرور اليوم، كثافات في مصر الجديدة ومدينة نصر والهرم

ضبط سائق نقل ثقيل يسير عكس الاتجاه بالدقهلية برخصة منتهية

الداخلية تكشف ملابسات اقتحام مطعم بسلاح أبيض وترويع المواطنين في فيصل

القبض على قائد سيارة دهس فتاة أثناء عبورها الطريق بأكتوبر (فيديو)

ضبط سائق نقل ثقيل سار عكس الاتجاه في الشرقية

إدارة المرور تدفع بمعدات وخدمات نظامية لرفع آثار حادث الطريق الإقليمي

انتقال القيادات الأمنية والمرورية إلى موقع حادث الطريق الإقليمي

الأكثر قراءة

بعد صورة حفل عقد قران حفيد عادل إمام، ساويرس يوجه رسالة خاصة لعائلة الزعيم

مجلس النواب يوافق على تعديل قانون أعضاء المهن الطبية فى مجموع المواد

مقطع صادم، سائق ميكروباص يثير الرعب في الجيزة، ومطالبات للداخلية بمعاقبته (فيديو)

ظهر يرقص في حفل خاص، جماهير ليفربول تطالب برحيل نجم الفرق بسبب جوتا

حادث تصادم سيارة نقل وأتوبيس على الطريق الإقليمي بالعاشر من رمضان ( فيديو وصور)

ريبيرو يوافق على ضم مصطفى محمد ويطلب حسم الصفقة

"الفرح كان هيبوظ".. ننشر سر غياب الزعيم عن حفل زفاف حفيده

بعد تكرار الحوادث عليه، وزير النقل يتفقد الطريق الإقليمي لتنفيذ تعليمات الرئيس السيسي

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأحد

أسعار المانجو اليوم الأحد 6 يوليو 2025 في سوق العبور

طن السلفات يرتفع 1178 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

سعر الفاكهة اليوم، الموز يبدأ من 17 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

الناجي الوحيد يروي تفاصيل مثيرة عن حادث الإقليمي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الغرق في المنام وعلاقته بسوء الأحوال الصحية والنفسية

الأوقاف تعقد 317 مجلسًا فقهيا حول "أحكام تناول المسكر والمخدر في الإسلام"

ماذا يقال عند المرور على مقابر المسلمين؟ الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية