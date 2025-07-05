نزيف الأسفلت، السيسي يوجه الحكومة بإغلاق الطريق الإقليمي لرفع الكفاءة والصيانة، اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، فرض الانضباط والالتزام بالقانون على كل الطرق

وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بدراسة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق الطريق الدائري الإقليمي في المناطق التي تشهد أعمال رفع الكفاءة والصيانة، مع وضع البدائل المناسبة والآمنة، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين وضمان إنجاز الأعمال في أسرع وقت

السيسى يوجه وزارة الداخلية بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين

كما وجّه وزارة الداخلية بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة لفرض الانضباط والالتزام بالقانون على كافة الطرق، خاصة من حيث السرعة والحمولة للحفاظ على أرواح وأموال المواطنين.

حوادث الطريق الإقليمي

وأصبح الطريق الإقليمي من الطرق التي تسبب الرعب لدى المصريين، وذلك بعد زيادة الحوادث التي تقع على الطريق، والتي تودي بحياة العشرات من المواطنين الأبرياء، الأمر الذي أثار حالة من الغضب بين المصريين

قرية السنابسة بالمنوفية

منذ نحو أسبوع وقعت كارثة على الطريق الإقليمي السريع، عندما اصطدمت شاحنة بسيارة ميكروباص، ما أسفر عن مصرع 19 شخصا بينهما 18 فتاة على الطريق الإقليمي عند قرية السنابسة بالمنوفية، واليوم تتكرر نفس المأساة باصطدام سيارتين "ميكروباص"، بنطاق قرية بني سلامة بمنشأة القناطر بمحافظة الجيزة، عند كارتة الخطاطبة، ما أسفر عن عشرات القتلى والمصابين.

حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص على الطريق الإقليمي

كانت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص على الطريق الإقليمي في الاتجاه المؤدي إلى الطريق الصحراوي، وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

جرى نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى منشأة القناطر، فيما تم نقل المصابين إلى مستشفى أوسيم ومنشأة القناطر لتلقي العلاج اللازم، تحت إشراف طبي مكثف.

وكانت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارتي ميكروباص على الطريق الإقليمي في الاتجاه المؤدي إلى الطريق الصحراوي، وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

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