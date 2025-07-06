الأحد 06 يوليو 2025
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حوادث

القبض على قائد سيارة لسيره عكس الاتجاه أعلى الطريق الإقليمى بالمنوفية

القبض على قائد سيارة
القبض على قائد سيارة ملاكي

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على قائد سيارة ملاكي ظهر فى فيديو أثناء سيره عكس الاتجاه أعلى الطريق الإقليمى بالمنوفية.

سير عكس الاتجاه أعلى الطريق الإقليمى

تعود الواقعة عندما كشفت أجهزة الأمن ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة بالسير عكس الاتجاه أعلى الطريق الإقليمى بالمنوفية، وبالفحص تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط السيارة وقائدها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لاختصار الطريق.

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وتم التحفظ على المركبة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

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القبض على قائد سيارة ملاكي السير عكس الاتجاه الطريق الاقليمى المنوفية أجهزة الأمن بوزارة الداخلية

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