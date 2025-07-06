تطورات جهود وقف حوادث الطريق الدائري الإقليمي تنفيذا لأوامر الرئيس

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بدراسة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق الطريق الدائري الإقليمي في المناطق التي تشهد أعمال رفع الكفاءة والصيانة، مع وضع البدائل المناسبة والآمنة، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين وضمان إنجاز الأعمال في أسرع وقت، كما وجه وزارة الداخلية بسرعة اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين وتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة لفرض الانضباط والالتزام بالقانون على كافة الطرق، خاصة من حيث السرعة والحمولة للحفاظ على أرواح وأموال المواطنين.

تشكيل لجنة هندسية للمرور على الطريق الدائري الإقليمي

ووفقا لتوجيهات الرئيس يجرى حاليا تشكيل لجنة هندسية للمرور على الطريق الدائري الإقليمي للبحث عن البدائل المتاحة لمستخدمي الطريق الإقليمي ومتابعة أعمال الصيانة بالطريق الإقليمي ومراجعة الجدول الزمني لأعمال الصيانة بما يسهم في الحد من الحوادث على الطريق الإقليمي فضلا عن مراجعة رخص سائقي النقل،والكشف عن تعاطيهم المخدرات وسحب الرخص حال مخالفة السرعة القانونية.

القيادة الآمنة لرفع وعي السائقين بخطورة تعاطي المواد المخدرة

كما أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أمس إطلاق حملة من خلال صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري تحت عنوان القيادة الآمنة لرفع وعي السائقين بخطورة تعاطي المواد المخدرة وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن التعاطي والإدمان.

الطريق الإقليمي

وأصبح الطريق الإقليمي من الطرق التي تسبب الرعب لدى المصريين، وذلك بعد زيادة الحوادث التي تقع على الطريق، والتي تودي بحياة العشرات من المواطنين الأبرياء، الأمر الذي أثار حالة من الغضب بين المصريين.

منذ نحو أسبوع وقعت كارثة على الطريق الإقليمي السريع، عندما اصطدمت شاحنة بسيارة ميكروباص، ما أسفر عن مصرع 19 شخصا بينهما 18 فتاة على الطريق الإقليمي عند قرية السنابسة بالمنوفية، وأمس تتكرر نفس المأساة باصطدام سيارتين "ميكروباص"، بنطاق قرية بني سلامة بمنشأة القناطر بمحافظة الجيزة، عند كارتة الخطاطبة، ما أسفر عن قتلى ومصابين.

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