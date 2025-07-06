لبناء كوادر مؤهلة في مجالات التنظيم، اختتام فعاليات دورة العلاقات العامة والمراسم بالأوقاف

اختتمت وزارة الأوقاف فعاليات الدورة التدريبية المتخصصة في العلاقات العامة والمراسم، التي نظمتها الإدارة العامة لتنمية المواهب، بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة والمراسم، وذلك في إطار جهود الوزارة لبناء كوادر مؤهلة في مجالات التنظيم والبروتوكول.

اختتام فعاليات دورة العلاقات العامة والمراسم بوزارة الأوقاف



وشهدت الدورة مشاركة مجموعة متميزة من العاملين بالوزارة، تلقوا خلالها تدريبًا مكثفًا في فنون الإتيكيت الرسمي، وإدارة الفعاليات، ومهارات التواصل، إلى جانب تدريبات تطبيقية؛ لتعزيز قدراتهم في تنظيم المناسبات الرسمية بكفاءة واحتراف.

وفي ختام الدورة، كرّم الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، السفير هيثم صلاح، مساعد وزير الخارجية لشئون المراسم، تقديرًا لمشاركته الفاعلة ودوره البارز في دعم البرنامج التدريبي، وكان في استقبال سعادته لدى حضوره فعاليات الختام الدكتور عبد الرحيم عمار، مساعد وزير الأوقاف للإصلاح الإداري والحوكمة.



كما تم الاتفاق على استمرار التدريب بصفة دورية وتكثيفه مع اقتراب موعد مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية؛ بهدف رفع كفاءة المشاركين، وتعزيز جاهزيتهم للمشاركة الفاعلة في تنظيم الفعاليات الكبرى التي تنظمها الوزارة.

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