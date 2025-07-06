الأوقاف تعقد 317 مجلسًا فقهيا حول "أحكام تناول المسكر والمخدر في الإسلام"

نظمت وزارة الأوقاف (317) مجلسًا فقهيًّا في مختلف محافظات الجمهورية، تحت عنوان: "أحكام تناول المسكر والمخدر في الإسلام"، وذلك ضمن فعاليات برنامجها الأسبوعي "مجالس الفقه"، الذي يهدف إلى نشر الفكر المستنير، وتحصين المجتمع من الأفكار الهدّامة.

إطار الدور الدعوي والعلمي والتثقيفي الذي تضطلع به وزارة الأوقاف

ويأتي هذا النشاط في إطار الدور الدعوي والعلمي والتثقيفي الذي تضطلع به وزارة الأوقاف، وتنفيذًا لمحاور خطتها الدعوية، خاصة محور مواجهة التطرف اللاديني وتراجع القيم الأخلاقية، والعمل على استعادة وبناء الشخصية المصرية على أسس دينية ووطنية رشيدة.

وتهدف هذه المجالس إلى بيان الأحكام الشرعية المتعلقة بتناول المسكرات والمخدرات، وتوضيح آثارها السلبية على الفرد والمجتمع، وتصحيح المفاهيم المغلوطة حولها، بأسلوب علمي مبسّط يرسّخ الانضباط الديني، ويسهم في بناء وعي رشيد وبالأخص لدى الشباب.

ويُشارك في هذه المجالس نخبة من أئمة الأوقاف المتميزين من ذوي الكفاءة العلمية والخبرة الدعوية، لنقل رسالة الدين الحنيف بأسلوب وسطي معتدل، يُراعي الواقع، ويُعزّز القيم الأخلاقية، تحقيقًا للتوعية والتثقيف الديني المنشود.

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