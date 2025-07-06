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تصادم مروع بين أتوبيس ونقل وميكروباصين على الطريق الإقليمي بالشرقية، والعناية الإلهية تنفذ 26 راكبا

حادث تصادم، فيتو
حادث تصادم، فيتو

شهد الطريق الإقليمي بنطاق قرية النعامنة التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، حادث تصادم مروع بين أتوبيس يقل 26 راكبًا، وسيارة نقل، بالإضافة إلى سيارتي ميكروباص.

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ورغم شدة التصادم، فقد أكدت مصادر أمنية وطبية عدم وقوع أي إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح، فيما باشرت سيارات الإسعاف مهامها تحسبًا لأي طارئ.

غرفة عمليات إسعاف الشرقية

وتلقت غرفة عمليات إسعاف الشرقية إخطارًا بالواقعة، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة إلى موقع الحادث، حيث تم رفع آثار التصادم وإعادة تسيير الحركة المرورية بصورة طبيعية أمام المركبات.

وتم التحفظ على قائدي المركبات المتسببة في الحادث، كما تم إخضاعهم لتحاليل الكشف عن المواد المخدرة، تنفيذًا لتعليمات النيابة العامة التي باشرت التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة.

 

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