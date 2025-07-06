امتيازات الأجانب في الاستثمار بالأنشطة التجارية داخل مصر

يواجه الاستثمار في مصر، تحديات بيروقراطية، لكن البلاد لازالت سوقًا جاذبًا للأموال الأجنبية الباحثة عن موطئ قدم في منطقة الشرق الأوسط، ولكن السؤال: ما هي الامتيازات التي يحصل عليها الأجنبي، وكذلك ما لا يمكن له الاستثمار فيه.

امتيازات الأجانب في الاستثمار بالأنشطة التجارية

ينظم عمل الأجانب في الأنشطة التجارية قانون السجل التجاري رقم 34 لسنة 1976، وقانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 – على أن ممارسة التجارة حق للمصريين فقط، إلا إذا تم استثناء ذلك بنص خاص.

والقانون يمنح الأجانب إمكانية دخول المجال التجاري بشروط:

يكون لهم شريك مصري يملك على الأقل 51% من رأس مال الشركة.

الالتزام برأسمال مدفوع لا يقل عن الحد المقرر (ويختلف حسب النشاط).

الحصول على موافقة الهيئة العامة للاستثمار أو الجهة المختصة.

يقيد النشاط في السجل التجاري بعد استيفاء كل الاشتراطات.

أما في حالة الرغبة بمزاولة الاستيراد بقصد الاتجار، فالشروط تصبح أكثر تعقيدًا، ويستلزم ذلك إذنًا خاصًا من وزارة التجارة، نظرًا لأن قانون سجل المستوردين يشترط التمتع بالجنسية أو الحصول على موافقة استثنائية.

لكن حتى هذا الانفتاح له خطوط حمراء. فبعض الأنشطة تظل محظورة تمامًا على الأجانب مهما توفرت الشروط الأخرى، أبرزها:

تجارة الأدوية بالتجزئة (الصيدليات).

بعض مجالات الإعلام والصحافة.

الأنشطة ذات الطبيعة الأمنية أو السيادية.

هذه المناطق تُعد حساسة من منظور الأمن القومي، وتخضع لمراجعات رقابية صارمة، ولا تمنح تراخيصها لغير المصريين حتى في حالة الشراكة.

نوافذ الاستثمار في مصر للأجانب

ورغم هذه الضوابط، تبقى هناك نوافذ واسعة فتحها قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017، الذي أتاح للأجانب مزايا عدة مثل:

التملك الكامل في بعض المشروعات.

إعفاءات ضريبية وجمركية.

تأسيس سريع للشركات من خلال نظام الشباك الواحد.

لكن كل ذلك لا يعفي من الالتزام بالأنشطة المسموح بها، والتسجيل لدى الهيئة العامة للاستثمار.

في المحصلة، يمكن القول إن ممارسة التجارة في مصر من قبل الأجانب ليست محرمة، لكنها بالتأكيد ليست مطلقة. هي مساحة متاحة بشروط، ومفتوحة للمستعد أن يلعب وفق قواعد السوق المصري.

ومن يفكر بالدخول عليه أن يبدأ من القانون لا من الحلم، ومن الشريك المحلي لا من الرغبة الفردية، فذلك هو الطريق الأسرع لتأسيس حضور حقيقي ومستدام داخل واحدة من أكبر الأسواق في المنطقة.

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